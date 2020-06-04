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【報稅2020】全港3011名年薪逾千萬元打工皇帝　人均稅款逾330萬元

環球政經 18:16 2020/06/04

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收到「綠色炸彈」即又到了報稅的時間，根據稅務局最新公布的年報，按2017/18年度稅收的數據顯示，近187萬名納稅打工仔共貢獻逾604億元薪俸稅收，全港有3011名年薪逾千萬打工皇帝，人均薪金逾2,200萬元，人均稅款超過330萬元，佔整體稅收的16.68%。

相關文章：【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目

相關文章：供樓利息可扣稅　小業主不可不知

根據2018/19稅務局年報，2017/18課稅年度，近八成稅款來自逾17.7萬名，年薪過百萬元的納稅人，涉款超過474億元。

187萬名納稅人中，以年薪30至40萬元的人數最多，共有逾30萬名，佔總人數16.4%。人數最少的組別為年薪750萬至1,000萬元，佔總人數0.1%。

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撰文 : 鄺庭芳

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