【衛星科技】收集城市數據發展生態圈　建航天科技新一章

▲ 其實香港本地都有航天科技技術公司，背後的大數據與營造生態圈概念，或能建立新的商業模式。

近年環球科技戰蔓延至太空，科技狂人Elon Musk擁有的Space X，環球首富Jeff Bezos旗下的Blue Origin等科技公司，都積極發展航天科技，其實香港本地都有航天科技技術公司，背後的大數據與營造生態圈概念，或能建立新的商業模式。

根據Research and Markets報告，2018年太空相關的產業市場規模有3600億美元（約2.79萬億港元），預計到2026年市場規模將飆升至5580億元（約4.34萬億港元）。香港航天科技集團董事局主席文壹川表示，現時除了國家級機構發展航天及太空產業，諸如Google等科企亦已深耕多年，以衛星網絡配合業務發展。「太空產業發展一般分為兩大部分：衛星製造及發射，收集航天數據。例如Google近年就不斷將衛星送上太空軌道覆蓋地球，收集各種地球數據，以幫助其『地圖』（maps）業務發展。」

▲ 早前SpaceX DM-2 飛龍號（Crew Dragon）就成功將太空人送上國際太空站，為新一輪的太空競賽序幕。（法新社圖片）

數據愈精確價值更高

文壹川表示，希望收集各種航天數據，以啟發更多創意及建立貼近人生活的服務。「現時航天數據就有6000多類，『地圖』數據只是其中一種，而現時的地圖程式，更新頻率都是非實時的，約為5天左右才更新一次，若果能提高更新頻率，數據更精確，價值亦更高。」

一般而言衛星能夠幫助3大類型業務及行業發展：通信，導航，以及遙感。文解釋，現時的5G通信基站僅限於地球表面，未來6G或更高層次通信，或要靠衛星基站。「Elon Musk很有遠見，近年他就致力將衛星發射射上太空軌道。」導航方面大家應不會陌生，要準確定位服務，就要靠衛星幫助。「遙感方面，一般人不太了解，例如人流，道路狀況以致地球的生命週期，如能掌握這類型大數據，能幫助預測天氣、天災等自然現象。」

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預計明年完成星鏈佈置

文壹川坦言，未來當地上資源用完，便會轉去太空資源，而現時太空軌道的使用權仍然不受國家限制，有能力者便可以發射衛星到軌道。

因為頻譜與波段有限，如能掌握先機，將衛星放到軌道上，較遲射上軌道的衛星便很難發揮用途。

早前香港航天科技集團宣布首個星鏈計劃「大灣區金紫荊衛星星座」，冀將165個衛星送到太空。「預計6月內發射試驗衛星到低軌道，8至9月預料會發射多5至6個衛星上太空，初步預計明年3月或逐步完成星鏈佈置。」

▲ 香港航天科技集團董事局主席文壹川表示，期望將收集到的數據開放給初創公司，讓有創意的年輕人利用數據研發更多服務。（湯炳強攝）

據了解，該衛星星鏈計劃以太空覆蓋式的低軌高頻星座為基礎，初步覆蓋大灣區各個重點城市的面貌，並收集城市數據。「金紫荊衛星星座對地觀測空間分辨率為3米，波譜範圍為400nm 至1000nm，掃描範圍大於40公里，軌道可每兩天一次，完整覆蓋整個粵港澳大灣區，面積可達5.6萬平方公里。」

他解釋，當未來星座計劃完成，最快可以做到每30分鐘掃描整個區域，數據可與其他企業作買賣，以及開放給初創公司，研發更多創新的應用與服務。

收集到的城市地貌數據，一方面可以水務署、渠務署等公營機構，改善基建及服務質素，另一方面亦可交予初創公司，讓有創新意念的年輕人發揮才能，開創新穎服務。

目前該公司在中文大學就擁有地面接收站，8月將改裝完成，未來負責接收衛星收集到的數據。

記者：李彥煒

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