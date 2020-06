【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機

美國黑人弗洛伊德(George Floyd)被白人警員壓頸後死亡,引發美國民眾連日示威,多地商店被搶掠,就連蘋果(Apple,美:AAPL)的實體店都難逃一劫。不過,報道指,蘋果也有對策,被偷取的iPhone都無法使用,螢幕會顯示呼籲民眾交還iPhone至蘋果的字句。

【美國示威】死者弗洛伊德曾患新冠肺炎 但無症狀

【美國示威】跪頸警員改控二級謀殺 另3警被控教唆殺人

MarketWatch報道指,蘋果位於紐約、洛杉磯、費城、波特蘭及華盛頓特區的實體店都遭洗劫。有Twitter用戶上傳疑似是從蘋果搶掠的iPhone的照片,該iPhone顯示字句:

「請把它歸還到核桃街的蘋果商店。這裝置已不能使用及正被追蹤。當地執法機關都會被通知。」

(Please return to Apple Walnut Street. This device has been disabled and is being tracked. Local authorities will be alerted.)

【美國示威】參議員力倡美軍伺候 紐時同意刊登捱批

【美國示威】防長反對出兵止暴恐被炒 黨友力勸特朗普留人

報道引述蘋果代表指,所有被偷取的iPhone都無法使用,而公司仍在追蹤那些iPhone。蘋果又指,所有陳列的iPhone早已被下載相關的程式。

不過,未知被偷去的Apple Watch、MacBook、iPad是否都同樣被鎖。

美國多地零售店,包括LV等遭人洗劫,而美國最大百貨公司Macy's紐約旗艦店日前亦受破壞。

【美國示威】三位前總統齊發聲 奧巴馬促禁警員箍頸

【美國示威】防長與特朗普割席「美軍宣誓保護集會自由」

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯:楊心悅