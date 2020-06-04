【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機

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新型冠狀肺炎全球疫情（06月04日 時間18:00）
美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸後死亡，引發美國民眾連日示威，多地商店被搶掠，就連蘋果（Apple，美：AAPL）的實體店都難逃一劫。不過，報道指，蘋果也有對策，被偷取的iPhone都無法使用，螢幕會顯示呼籲民眾交還iPhone至蘋果的字句。
MarketWatch報道指，蘋果位於紐約、洛杉磯、費城、波特蘭及華盛頓特區的實體店都遭洗劫。有Twitter用戶上傳疑似是從蘋果搶掠的iPhone的照片，該iPhone顯示字句：
「請把它歸還到核桃街的蘋果商店。這裝置已不能使用及正被追蹤。當地執法機關都會被通知。」
（Please return to Apple Walnut Street. This device has been disabled and is being tracked. Local authorities will be alerted.）
報道引述蘋果代表指，所有被偷取的iPhone都無法使用，而公司仍在追蹤那些iPhone。蘋果又指，所有陳列的iPhone早已被下載相關的程式。
不過，未知被偷去的Apple Watch、MacBook、iPad是否都同樣被鎖。
美國多地零售店，包括LV等遭人洗劫，而美國最大百貨公司Macy's紐約旗艦店日前亦受破壞。
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責任編輯：楊心悅