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【美國示威】多間分店遭洗劫 蘋果追蹤被盜iPhone兼鎖機

環球社會熱點 17:29 2020/06/04

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美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸後死亡，引發美國民眾連日示威，多地商店被搶掠，就連蘋果（Apple，美：AAPL）的實體店都難逃一劫。不過，報道指，蘋果也有對策，被偷取的iPhone都無法使用，螢幕會顯示呼籲民眾交還iPhone至蘋果的字句。

【美國示威】死者弗洛伊德曾患新冠肺炎 但無症狀

【美國示威】跪頸警員改控二級謀殺 另3警被控教唆殺人

MarketWatch報道指，蘋果位於紐約、洛杉磯、費城、波特蘭及華盛頓特區的實體店都遭洗劫。有Twitter用戶上傳疑似是從蘋果搶掠的iPhone的照片，該iPhone顯示字句：

「請把它歸還到核桃街的蘋果商店。這裝置已不能使用及正被追蹤。當地執法機關都會被通知。」

（Please return to Apple Walnut Street. This device has been disabled and is being tracked. Local authorities will be alerted.）

【美國示威】參議員力倡美軍伺候 紐時同意刊登捱批

【美國示威】防長反對出兵止暴恐被炒 黨友力勸特朗普留人

報道引述蘋果代表指，所有被偷取的iPhone都無法使用，而公司仍在追蹤那些iPhone。蘋果又指，所有陳列的iPhone早已被下載相關的程式。

不過，未知被偷去的Apple Watch、MacBook、iPad是否都同樣被鎖。

美國多地零售店，包括LV等遭人洗劫，而美國最大百貨公司Macy's紐約旗艦店日前亦受破壞。

【美國示威】三位前總統齊發聲 奧巴馬促禁警員箍頸

【美國示威】防長與特朗普割席「美軍宣誓保護集會自由」

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責任編輯：楊心悅

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