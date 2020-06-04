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【定期存款】虛擬銀行眾安減港元定存息 半年及1年期削至1.4厘

金融經濟 17:49 2020/06/04

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眾安銀行（ZA Bank）自5月至今已4度減存息，這間虛擬銀行剛把半年息削0.2厘。

港銀續減港元定期存款息率，減息潮更由傳統銀行蔓延至虛擬銀行，眾安銀行（ZA Bank）今天（6月4日）加入減息快車道，把半年期調低0.2厘，新息率至1.4厘，現息率跟一年期相同，而一年期長息剛亦下調0.1厘。眾安為本港首間正式開業的虛銀，於3月24日啟業，該行於5月開局至今已4度下調息率，對上一次出手減是5月19日，而5月8日及12日亦調低不同存期的年息，當中較矚目的是5月8日，全面削低短中長息後，更把兩厘息下架。

尚幸眾安今天把港元定存一個月及3個月的短期息率維持不變，分別報0.5厘及1.3厘。

單以5月至今眾安4度下調息率，以及早前多番調低後，若對比去年底試業時，這虛銀港元定存3個月、半年及一年期的牌價息率曾劃一報兩厘，如今3個月期累削0.7厘至1.3厘，半年及一年則累計調低0.6厘，兩存期新報1.4厘，一個月更累降0.9厘，低見0.5厘。

匯立3個月港元定存享4.5厘 續膺「高息王」

若只是比併虛銀，至今另有5間處於試業，但僅天星及匯立（WeLab Bank）鬥打高息牌；相反渣打 （02888） 旗下的Mox，以及螞蟻銀行暫未見以超高息搶灘。不過，擅打價格戰的各間虛銀，早於一個月前已把抛離同行的特高息爭相下架，如天星的3個月享5厘息，當5月6日到期已不再續。

如此一來，3個月的「高息王」由匯立銀行的4.5厘取代，本港獨角獸WeLab旗下虛銀匯立銀行於4月28日試業，推出3個月港元定存最高享4.5厘息；但享特惠息的玩法較另類，會從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業，先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。

WeLab形容計劃是以「存款小巴」為概念，簡言之，是以每星期為基準，只要60人成功敘造定存，每名用戶存入首10萬元將可獲最高4.5厘息，上限為10萬元，最多賺息1,125元；而顛覆傳統銀行的眾安，今年初更曾推3個月港元定存享6.8厘的超高息，今天其牌價顯示相同存期僅1.3厘，變相狠削5.5厘。

至於天星的3個月港元定存年息現為2.3厘，半年是兩厘，入場費齊為1,000元，上限500萬元。

業界預計，港銀待下月中臨近半年結才掉頭加息，以本港銀行體系現仍處於水浸，遂不會逆市鬥盲目加息搶存。

此外，港元拆息今天全線續跌，一個月拆息更失守一厘大關，經歷5連跌後低見0.83厘，暫有3間業界減港元定期存款息率，包括兩間大行，如星展下調4個月及半年息0.05厘，4個月的新息率僅險守一厘大關；半年期則新報1.05厘。同日東亞 （00023） 則削低138天年息0.02厘，新息率至1.37厘。

專家料港銀隨拆息偏軟而跟減存息，且觀望美國對中國的反擊等。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，以「港區國安法」終於在上周四（5月28日）獲通過，距今剛好一周；但港滙已重上政治市震盪前的高位，暫守穩約7.75水平，市場已反映負面消息。再者，網易 （新上市編號︰09999） 招股於明天（5日）截止，及至下周三（11日）凍資回籠，剛好趕及市傳下周接力的另一重磅IPO、京東（美︰JD）招股，料不會重蹈去年百威 （01876） ，首次傳上市時曾令短期拆息挾升至約3厘。

王良享補充，以本港銀行體系仍水浸，沒現明顯走資，遂相信同業趁拆息走低而跟減存息，且料及至臨近月底，當半年結重臨，相信業界視乎屆時的市況才掉頭加息。

而招商永隆今天亦微削半年期0.05厘，至1.55厘，連同東亞、星展及眾安在內；再計及本周二（2日）大新 （02356） 亦削減短存息，昨天（3日）華僑永亨亦追趕減息快車；6月開局至今合共6間大中小行鬥減存息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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