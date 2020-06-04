  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 18:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】歐洲瘋搶中國單車　繼口罩經濟又一財路

股樓投資 18:02 2020/06/04

分享：

隨着疫情緩和，歐洲各國逐步解封，但普羅民眾不敢乘搭公共交通工具，退而求其次，改為以單車代步。據內地傳媒報道，中國單車需求量大增，產能應接不暇，令訂單須排到1個月後，消息刺激生產單車的A股連續漲停板，風頭不下於市場議論紛紛的「地攤經濟」概念。

近日，單車相關A股升勢凌厲，上海鳳凰（滬：600679）、信隆健康（深：002105）及中路股份（滬：600818）相繼漲停板。原來中國生產的單車銷量火爆，更暢銷至歐洲，大有機會繼「口罩經濟」後，再有一條新財路。

引述《21世紀經濟報道》，由阿里旗下跨境電商平台速賣通獲得的數據顯示，5月西班牙市場的單車銷售額按年增長22倍，意大利、英國增長約4倍，俄羅斯更增加60倍。

廠家稱，4月以來訂單增長30%以上，原本下單後3天內發貨，現在至少等1周。另一廠家更指，「工人每天加班至12點，訂單仍然排到了1個月之後。」

報道指，由於歐洲政府為鼓勵騎行，提供了補貼，變相讓消費者能負擔更高端的車款，帶動中高端的車款同樣供不應求。

資料顯示，中國的單車產量佔全球50%，而歐洲的單車總保有量約2.5億輛，每年需求量保持穩定，年銷量約為2,000萬輛，平均售價在500美元左右，市場規模達100億美元。

撰文 : 林衛

相關文章

【港股追蹤】地攤經濟概念　炒極都有　
今日
【港股追蹤】地攤經濟概念　炒極都有　
【地攤經濟】各地響應新政　擺攤真能救國？
今日
【地攤經濟】各地響應新政　擺攤真能救國？
【宏觀中國】綜合優勢強 商務部：中國無外資撤離、產業鏈外遷
今日
【宏觀中國】綜合優勢強 商務部：中國無外資撤離、產業鏈外遷
【港股追蹤】配開有條路？　又多隻物管股等錢使
今日
【港股追蹤】配開有條路？　又多隻物管股等錢使
【港股追蹤】配股？洗乜驚呀！　花旗：維持萬科「買入」評級
今日
【港股追蹤】配股？洗乜驚呀！　花旗：維持萬科「買入」評級
中路股份（滬：600818） 信隆健康（深：002105） 上海鳳凰（滬：600679） A股 經濟

上一篇文章

【港股追蹤】藍籌中堅　升完仲有大行睇好

下一篇文章

【港股追蹤】美國「禁飛令」？唔怕！ 內地航空股衝上雲宵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【網民熱話 (多圖)】整條村莊售5,700萬港元　網民圖眾籌打造「瑞典香港村」？
【中美角力】美國推「禁飛令」　16日起禁中國客機飛往美國
【中美角力】美國推「禁飛令」　16日起禁中國客機飛往美國
內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤
內地客狂掃新盤　撐不住斷供　單位淪銀主盤
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【趣話財經】昔日霸氣敲鑼　今日被限制出境？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目