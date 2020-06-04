【宏觀中國】歐洲瘋搶中國單車　繼口罩經濟又一財路

隨着疫情緩和，歐洲各國逐步解封，但普羅民眾不敢乘搭公共交通工具，退而求其次，改為以單車代步。據內地傳媒報道，中國單車需求量大增，產能應接不暇，令訂單須排到1個月後，消息刺激生產單車的A股連續漲停板，風頭不下於市場議論紛紛的「地攤經濟」概念。

近日，單車相關A股升勢凌厲，上海鳳凰（滬：600679）、信隆健康（深：002105）及中路股份（滬：600818）相繼漲停板。原來中國生產的單車銷量火爆，更暢銷至歐洲，大有機會繼「口罩經濟」後，再有一條新財路。

引述《21世紀經濟報道》，由阿里旗下跨境電商平台速賣通獲得的數據顯示，5月西班牙市場的單車銷售額按年增長22倍，意大利、英國增長約4倍，俄羅斯更增加60倍。

廠家稱，4月以來訂單增長30%以上，原本下單後3天內發貨，現在至少等1周。另一廠家更指，「工人每天加班至12點，訂單仍然排到了1個月之後。」

報道指，由於歐洲政府為鼓勵騎行，提供了補貼，變相讓消費者能負擔更高端的車款，帶動中高端的車款同樣供不應求。

資料顯示，中國的單車產量佔全球50%，而歐洲的單車總保有量約2.5億輛，每年需求量保持穩定，年銷量約為2,000萬輛，平均售價在500美元左右，市場規模達100億美元。