  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 11:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】中國留學生趁亂搶走Gucci袋　還貼相炫耀：搶也是我憑實力搶！

環球政經 10:19 2020/06/05

分享：

美國非裔籍男子弗洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，引爆全美種族抗議，全國多地出現示威，甚至破壞搶掠，一名叫「袁宏睿」的中國留學生，竟然乘混亂搶劫，偷走一個Gucci手袋，事後還在網上高調炫耀「戰利品」，令不少人不齒其所為，原本在Twitter上只有85個追蹤者的他，一夜「揚名國際」。

相關文章：【美國示威】特朗普威脅動員軍隊鎮壓示威

相關文章：【拆解美國示威】種族問題有幾嚴重? 黑人一生有千分之一機會被警殺死

「袁宏睿」在Twitter上寫道：「這是我在西雅圖搶的Gucci包包，好看嗎？窮X反賊就別看了，反賊還說要到FBI舉報我，簡直笑死我了，我人還在西雅圖，不服來幹我啊，哈哈哈！還有我愛共產黨，更熱愛我的祖國母親，美國人還欠我們中國很多賬沒還，幾個包包而已，美國人至於這麼小器嗎？」帖文更附有一張有Gucci手袋的相片。

(Twitter截圖)

相關文章：【美國示威】弗洛伊德案四警全被起訴　壓頸警員控罪升級

相關文章：【美國示威】示威者趁火打劫　居美港人：「怕示威者殺入華人住宅區 買定胡椒噴霧」（有片睇）

(Twitter截圖)

另外，他又指「看到沒有，這些都是我的戰利品」、「搶的又怎麼樣，搶也是我憑實力搶的」，出位言論引來網民鬧爆，及後他的Twitter賬號疑因受壓而清空。

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黎以芳

相關文章

【美國政局】對特朗普言論不表態　朱克伯格遭「炮轟」腹背受敵
2020/06/03
【美國政局】對特朗普言論不表態　朱克伯格遭「炮轟」腹背受敵
【美國示威】「黑人的命也是命」　時裝品牌聲援BLM
2020/06/03
【美國示威】「黑人的命也是命」　時裝品牌聲援BLM
【美國示威】美國示威浪潮愈演愈烈　槍支銷售連續3個月激增
2020/06/03
【美國示威】美國示威浪潮愈演愈烈　槍支銷售連續3個月激增
【拆解美國示威】種族問題有幾嚴重? 黑人一生有千分之一機會被警殺死
2020/06/03
【拆解美國示威】種族問題有幾嚴重? 黑人一生有千分之一機會被警殺死
【拆解美國示威】種族主義、警暴與無大台　示威遍地開花非偶然
2020/06/02
【拆解美國示威】種族主義、警暴與無大台　示威遍地開花非偶然
請願示威 西雅圖 中國 美國 Twitter FBI 搶劫

上一篇文章

【中美角力】美國擬允許部分中國客機復飛

下一篇文章

【趣話財經】A股最貴離婚　假離婚真減持？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【港股追蹤】食完個飯 宏安地產股價唔見一半有多
【港股追蹤】食完個飯 宏安地產股價唔見一半有多
【宏觀中國】歐洲瘋搶中國單車　繼口罩經濟又一財路
【宏觀中國】歐洲瘋搶中國單車　繼口罩經濟又一財路
內地客有樓無錢供　美孚新邨銀主盤逾千萬沽
內地客有樓無錢供　美孚新邨銀主盤逾千萬沽
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網易IPO】網易孖展熱爆全城　招股價平過美股增吸引力
【網易IPO】網易孖展熱爆全城　招股價平過美股增吸引力