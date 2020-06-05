【美國示威】中國留學生趁亂搶走Gucci袋　還貼相炫耀：搶也是我憑實力搶！

美國非裔籍男子弗洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，引爆全美種族抗議，全國多地出現示威，甚至破壞搶掠，一名叫「袁宏睿」的中國留學生，竟然乘混亂搶劫，偷走一個Gucci手袋，事後還在網上高調炫耀「戰利品」，令不少人不齒其所為，原本在Twitter上只有85個追蹤者的他，一夜「揚名國際」。

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「袁宏睿」在Twitter上寫道：「這是我在西雅圖搶的Gucci包包，好看嗎？窮X反賊就別看了，反賊還說要到FBI舉報我，簡直笑死我了，我人還在西雅圖，不服來幹我啊，哈哈哈！還有我愛共產黨，更熱愛我的祖國母親，美國人還欠我們中國很多賬沒還，幾個包包而已，美國人至於這麼小器嗎？」帖文更附有一張有Gucci手袋的相片。

▲ (Twitter截圖)

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▲ (Twitter截圖)

另外，他又指「看到沒有，這些都是我的戰利品」、「搶的又怎麼樣，搶也是我憑實力搶的」，出位言論引來網民鬧爆，及後他的Twitter賬號疑因受壓而清空。

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