近來，歐美主要國家的新冠肺炎感染情況均開始出現緩和，各國在疫情封鎖下衡量重啟經濟的可能，以盡力減少疫情對經濟造成的傷害。各國政府的努力似乎沒有白費，多國在新冠肺炎疫情開始緩和後，其股市出現不俗的反彈。我們聚焦放全球第一大經濟體——美國，看看此次的反彈是否堅實有持續性的。

標準普爾500自3月23日觸底以來已累計反彈約40%，可説是有紀錄以來最彈勁的「V型」反彈之一，而且細看最近數周的美股走勢便不難發現反彈的板塊不只集中在科技股上。我們觀察到落後板塊，如材料和工業的表現比原本領先板塊好，而且反彈正在擴大，這是個健康的發展，預示著市場風險胃納正在上揚。

在此時，可能有投資者懷疑這結果只是因為聯儲局大量的「放水」而促成了如此的反彈，質疑升幅是否能持續。投資者有這樣的質疑是正常的，因為通常被認為是因政策推動的反彈都是不能持續。因此，我們在看傳統經濟數據外，亦參考了其他實時的大數據（詳情可參閱6月2日出版的星展CIO市場透視），為此次的反彈作出更全面的分析。無論是傳統經濟數據還是實時的大數據，兩類數據均顯示是次的股市反彈第一波是由政策，而第二波則由基本面支持。

由此可以總結出，除非出現了第二波的嚴重感染，否則，我們可預見更高的風險胃納，反彈將持續並且更廣泛。