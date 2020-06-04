  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 18:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美團股價】美團點評再創新高 萬億市值一步之遙

金融經濟 17:06 2020/06/04

分享：

美團點評最新市值達到9568億元，距離萬億市值僅一步之遙。

新經濟股美團點評 （03690） 升勢如虹，今日股價再創新高，見164.2元，全日急漲5.7%，成交高達72億元。美團5月以來愈顯強勢，股價屢創新高，公司最新市值已達9568億元，向萬億市值邁步。

大華繼顯最新發報告，看好美團前景，目標價175元為全城最牛，評級「買入」。事實上，美團最新價已經升越多數大行目標價，大華繼顯目標價對應最新價也僅有6.6%的潛在升幅。

大華繼顯認為，中國消費者服務市場在2019年至2023年年復合增長率將達到10%，增至33萬億元人民幣，而美團的市場領導地位料帶來規模經濟效益。美團目前在中國外賣市場的佔有率達65%，綫上酒店預訂市場份額為35%。

該行又指，餐飲外賣潛在市場規模達到11萬億人民幣。儘管從供應端綫上滲透率已經達到90%，但未來隨著消費頻次增加、低綫城市滲透率提升、三餐以外的外賣需求增加以及美團會員計劃推動，美團餐飲外賣業務仍可增長。該行預計美團的餐飲外賣業務變現率在2023年將提升至16.5%，帶動每年收入錄逾3成增長。

相關文章：

恒生指數U盤轉升40點　美團點評U盤嘜高升逾半成再創新高（不斷更新）

【新股IPO】9999網易今截孖展暫錄591億元 超購90倍

編輯：陳健婷

香港股票 美團點評－W（03690） 外賣 餐飲 美團點評
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍