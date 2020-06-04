【美團股價】美團點評再創新高 萬億市值一步之遙

▲ 美團點評最新市值達到9568億元，距離萬億市值僅一步之遙。

新經濟股美團點評 （03690） 升勢如虹，今日股價再創新高，見164.2元，全日急漲5.7%，成交高達72億元。美團5月以來愈顯強勢，股價屢創新高，公司最新市值已達9568億元，向萬億市值邁步。

大華繼顯最新發報告，看好美團前景，目標價175元為全城最牛，評級「買入」。事實上，美團最新價已經升越多數大行目標價，大華繼顯目標價對應最新價也僅有6.6%的潛在升幅。

大華繼顯認為，中國消費者服務市場在2019年至2023年年復合增長率將達到10%，增至33萬億元人民幣，而美團的市場領導地位料帶來規模經濟效益。美團目前在中國外賣市場的佔有率達65%，綫上酒店預訂市場份額為35%。

該行又指，餐飲外賣潛在市場規模達到11萬億人民幣。儘管從供應端綫上滲透率已經達到90%，但未來隨著消費頻次增加、低綫城市滲透率提升、三餐以外的外賣需求增加以及美團會員計劃推動，美團餐飲外賣業務仍可增長。該行預計美團的餐飲外賣業務變現率在2023年將提升至16.5%，帶動每年收入錄逾3成增長。

相關文章：

恒生指數U盤轉升40點 美團點評U盤嘜高升逾半成再創新高（不斷更新）

【新股IPO】9999網易今截孖展暫錄591億元 超購90倍

編輯：陳健婷