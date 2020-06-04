【關注人權自由】Google母公司股東提案通通被否決

▲ Google母公司Alphabet日前舉行年度股東大會，其中投資者就提到近日的抗議活動，並提議改善企業多元文化及人權問題。不過最終都被該公司否決。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）疑遭白人警察跪頸窒息致死，當地反警暴及種族不公的抗議活動蔓延。據外媒CNET報道，Google母公司Alphabet日前舉行年度股東大會，其中投資者就提到近日的抗議活動，並提議改善企業多元文化及人權問題。不過最終都被該公司否決。

報道指，由資產管理公司Zevin牽頭的一項提議，要求高管的薪酬待遇與多元化及包容性（Diversity and inclusion，D&I）目標掛勾。該公司的社會責任投資（Socially Responsible Investment，SRI）總監Pat Miguel Tomaino指，要求Alphabet將資金用於D&I上，並從高層開始，由上而下推動改善。

另一項提議則呼籲Alphabet承諾，不對違反保密協議的舉報人提起訴訟，以表達對人權問題的不滿。該提議由Google前員工Jack Paulson提出，他於兩年前去信美國參議院批評，並反對Google蜻蜓（Dragonfly）計劃，最終於2018年8月離職。

蜻蜓計劃是Google在2010年退出中國市場後，為了能重新進入中國市場，順應中國當局的審查要求，為中國市場度身定造的搜索引擎，能屏蔽「人權」、「六四」、「天安門鎮壓」等字眼。

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股東大會於美國陷入動蕩之際舉行，雖然Alphabet行政總裁披猜（Sundar Pichai）在會議談及針對美國黑人社區的一連串暴力及種族不公事件所造成的痛苦，日前亦有呼籲員工為佛洛伊德默哀8分46秒，以及承諾向民權組織捐1200萬美元（約9千萬港元），支持種族平等。不過就所有提議改善企業多元文化及人權問題的股東提案，最終都被Alphabet否決。

事實上，企業近年對加入多元共融的政策愈來愈重視，科企如IBM及英特爾（Intel）亦已採納。其中Intel就從和多元共融的供應鏈合作開始革新，預計在今年前，對所有符合多元共融認證資格的供應商增加10億美元（約77.5億港元）的支出。

責任編輯：張寶燕

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