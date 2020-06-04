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特朗普過肥 驗身報告稱健康：食瘧疾藥無出現副作用

環球社會熱點 17:18 2020/06/04

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美國白宮公布總統特朗普的驗身報告，指特朗普雖然較上次體檢肥1磅，仍屬肥胖範圍，但身體狀況仍然良好。

美國白宮公布總統特朗普的驗身報告，指特朗普雖然較上次體檢肥了1磅，仍屬於肥胖範圍，但身體狀況仍然良好。白宮醫生更指，特朗普總統安全地服用了抗瘧疾藥羥氯喹的療程，也沒有出現副作用。

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報告結果顯示，73歲的特朗普體重為244磅（約110.7公斤），較上次體檢結果重1磅。按照特朗普約1.9米的身高計算，特朗普的身高體重指數（BMI）為30.5，仍然屬於「肥胖」（obese）。

白宮醫生康利（Sean Conley）表示，醫療記錄、身體檢查及諮詢等方面的數據表明，特朗普的健康狀況仍然良好，膽固醇水平與過去兩年相比更有下降。

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康利指特朗普早前服用了2周的抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）療程，也有配合鋅和維生素D補充劑服用。康利透露，特朗普的醫療團隊經協商及監察心電圖變化才安排其服藥，又指特朗普安全完成療程，沒有副作用。

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美媒報道，白宮公布的特朗普體檢報告，是根據特朗普去年11月私下到訪馬里蘭州沃爾特里德醫療中心（Walter Reed Medical Center），及今年4月於白宮進行的檢查。

特朗普去年11月的檢查列為私人行程，當時外界猜測特朗普的健康出現問題。時任白宮新聞秘書格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，特朗普只是進行例行檢查，但由於計劃不確定性而未宣布行程。

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責任編輯：鄭錦玲

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