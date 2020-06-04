【美股動態】納指現黃金交叉 升多1.4%創新高

美國社會矛盾激化，暴力示威不斷，但股市無動於衷，尤其科技股氣勢如虹，納指愈升愈有，50天綫升穿200天綫，現黃金交叉利好訊號。納指收報9682點，再升1.4%便破2月歷史高位。

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今輪美股跌市，科技公司業務被視為較不受經濟停擺影響，受投資者追捧，資金蜂擁進入科技版塊，3月大跌後快速反彈，納指今次由熊轉牛，至迫近歷史高位，只今花73日。

隨着歐美經濟重啟，近期股市整體氣氛改善，舊經濟股為主的道指亦漸漸回升，一度觸及具指標性的200天牛熊分界綫，是大跌市以來第1次，離收復200天綫僅一步之遙。

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美股3大指數升穿200天綫，技術上是強大利好訊號，但有市場人士對後市仍有疑慮，認為股市由熊轉牛速度過快，加上一般熊市不會只有一波跌浪，第2跌遲未出現，擔心是假牛市。

美國今日稍後公布失業救濟數據，市場靜候結果，3大指數期貨變動不大。隨着經濟重啟，料新申請人數進一步減少，昨公布俗稱小非農的ADP新職亦驚喜，市場原料減少900多萬職位，實際只跌200多萬。

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責任編輯：文青青

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