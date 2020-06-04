【防疫抗疫基金】 教練補助金計劃已錄6550宗申請　15日截止申請

▲ 每名合資格的註冊體育教練可獲一筆過7,500元補助，一般三星期內可完成審批。（資料圖片）

「防疫抗疫基金」下的「向註冊體育教練提供一次性補助金計劃」（「教練補助金計劃」）現正接受申請，並陸續發放資助。 截至昨日， 康文署已收到約6 550宗申請。

每名合資格的註冊體育教練可獲一筆過7,500元補助，由5月15日開始接受申請，截止申請日期為6月15日。截至6月3日，康樂及文化事務署（康文署）已收到約6 550宗申請，當中約1 600宗申請已獲批核，涉及的補助金額共約1,200萬元。康文署在收到填妥的申請表後，一般可於3星期內完成審批，隨即以電話短訊或信件通知申請人審批結果。

在2019年4月1日至2020年3月31日期間，體育總會或認可體育機構的註冊教練，並有從事教練工作，均符合申請資格。合資格的註冊體育教練可盡快向康文署轄下的體育資助辦事處或各分區康樂事務辦事處遞交申請。有關「教練補助金計劃」詳情，請致電2601 7411與體育資助辦事處聯絡，或瀏覽康文署網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/programmes/programmeslist/sss/subsidyscheme.html）。

責任編輯：葉泳珊