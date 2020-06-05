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【港股追蹤】中國晶片技術點？　中芯A股招股書話你知

股樓投資 12:02 2020/06/05

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近日中美關係緊張，美國又屢出招封殺華為，當中包括不准許用美國技術造的晶片賣俾華為。中國自然要走國產化，然而技術去到咩水平？內地晶片龍頭中芯國際 （00981） 回A股上市，佢自己係招股書都有唔少訊息。

中芯係招股書入面，將自己同七大競爭對手比較，包括台積電（台灣上市編號：2330）、格芯（美國公司，未上市）、聯電（台灣上市編號：2303）、華虹半導體 （01347） 、高塔半導體（美國上市編號：TSEM）、華潤微（滬：688396），當中最注目的自然是與世界三大之一的台積電的比較（其餘兩間為三星及Intel）。

目前中芯國際技術由0.35微米到14nm，一般來說，晶片尺吋愈細，技術要求愈高。中芯國際在純晶圓代工行業中在2018年排行全球第四。公司為中國第一間實現14nm 量產的晶圓代工廠，然而與台積電差幾遠？

在2019年，台積電研發費用為211億元人民幣，佔收入9%，中芯國際為47億元，佔收入22%。雖然佔比較高，但兩者的規模仍然有甚大距離。在技術上，公司只公開三個較高水平的技術，包括28nm, 14nm FinFET及第二代FinFET N+1。台積電現時則從2018年開始量產7nm，即傳聞中中芯正在研發的N+2技術。雖然近期中芯屢次挖角競爭對手的員工，但要追上並不容易。

中國5G靠華為，華為晶片靠中芯，中芯真係任重道遠。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

A股 香港股票 中美關係 華虹半導體（01347） 中國 華為 Intel 晶片 華潤微（滬：688396） 台積電

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