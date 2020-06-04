【iPad Pro】傳新iPad Pro明年亮相　搭配5G 、Mini-LED顯示器

▲ Twitter爆料人@L0vetodream指，下一代iPad Pro將搭載A14X Bionic處理器，內置Snapdragon X55 5G連網晶片，並配備Mini-LED顯示器，預計於2021年第一季或第二季推出。

早前一直有傳Apple打算在今年發表一款採用mini-LED屏幕的新版iPad Pro，更聲稱將會支援5G網絡。可惜的是，受新冠肺炎疫情影響，今年4月就有消息指， Apple將這部iPad Pro 5G 押後至明年才發表。

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據外媒Macrumors報道，Twitter爆料人「有沒有搞措」@L0vetodream在較早前指出，下一代iPad Pro將搭載A14X Bionic處理器，內置Snapdragon X55 5G連網晶片，並配備Mini-LED顯示器，預計於2021年第一季或第二季推出。

iPad Pro將配備Mini-LED屏幕的消息並非首次出現，有指新機的代號為J517和 J522，分別代表兩種不同尺寸。此外，更有可能會有多於一枚相機鏡頭，同時配備LiDAR激光雷達感應器。

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去年，天風國際證券分析師郭明錤就曾發布報告指，配備Mini-LED屏幕的12.9吋iPad Pro，或於今年第三季發表。郭明錤指出，Apple對Mini-LED面板有興趣，是因為該面板具備與OLED相同的優勢，並有著較OLED屏幕更好的色彩及更長工作壽命。

而@L0vetodream預測新版iPad Pro可能會在2021年第一季或第二季發布，較郭明錤的預計時間更遲。但考慮到Apple剛於3月份才更新iPad Pro，故在2021年再推新的可能性較高。

責任編輯：施雯雯