【定期存款】兩大行鬥減港元定存息 無懼新股集資王抽資

▲ 星展今天調低半年存息0.05厘，新息率報1.05厘；跟3個月看齊，門檻為廿萬新資金。

港元拆息全線續跌，今天（6月4日）一個月拆息更失守一厘大關，經歷5連跌後，低見0.83厘。而於此時間，暫有兩間大行下調港元定期存款息率，包括星展調低港元定存4個月及半年息0.05厘，現時旗下4個月的新息率僅險守一厘大關，半年期則新報1.05厘，跟3個月看齊，入場費皆為廿萬元全新資金。同日東亞 （00023） 則削低138天年息0.02厘，新息率至1.37厘。專家料港銀隨拆息偏軟而跟減存息，市場觀望美國對中國的反擊等。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，以「港區國安法」終於在上周四（5月28日）獲通過，距今剛好一周；但港滙已重上政治市震盪前的高位，暫守穩約7.76以上的水平，市場已反映負面消息。再者，網易 （新上市編號︰09999） 招股於明天（5日）截止，及至下周三（11日）凍資回籠，剛好趕及市傳下周接力的另一重磅IPO、京東招股，料不會重蹈去年百威 （01876） 首次傳上市時，曾令短期拆息挾升至約3厘。

王良享補充，以本港銀行體系仍水浸，沒現明顯走資，遂相信同業趁拆息走低而跟減存息；且料及至臨近月底，當半年結重臨，相信業界將視乎屆時的市況，才掉頭加息。

計及本周二（2日）大新 （02356） 亦削減短存息，及至昨天（3日）華僑永亨亦追趕降息快車；6月開局至今共有4間大中小行鬥減。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪