【港股追蹤】配股？洗乜驚呀！　花旗：維持萬科「買入」評級

萬科企業（02202）配股集資逾78億元，今日股價不跌反升，花旗報告指出，配股對萬科整體盈利的攤薄效應輕微，而集團合同銷售在5月已回升，預期下半年可追回失地，今年仍可維持低雙位數增長，故維持「買入「評級及目標價36.5元。

報告指出，今次萬科配售3.15億股新股，預期對每股盈利只會攤薄約2%，但淨負債比率則會由32.2%降至29.3%，影響不大。由於市場對配股已有準備，萬科管理層指今次配售是要增加H股的自由流通量，相信市場反應會趨向中性。

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配股完成後，萬科A股/H股的比重，將由86.04%/13.96%調整至83.70%/16.30%，花旗相信萬科將會繼續增加H股的自由流通量，估計在今次配股的12個月後，萬科將會再次增加H股自由流通。

受新冠疫情影響銷售，萬科今年首5個月的合同銷售額按年下跌8%，至2,470億元人民幣，花旗認為，萬科5月單月銷售已回升，相信下半年可追回失地。由於萬科未入帳銷售高達6,090億元人民幣，可支持盈利維持低雙位數增長，及高盈利能見度。

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萬科股價今日未受配股消息影響，收報26.85元，升2.3%，較配股價25元高出7.4%，全日成交額6.6億元。

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