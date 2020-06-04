【港股追蹤】配開有條路？　又多隻物管股等錢使

物管板塊昨日（3日）有綠城服務（02869）配股，但其他二綫物管股繼續你有你配，佢有佢升，當中都包括永升生活服務（01995）。估唔到事隔一日，就到永升宣布配股集資，公司公布計劃以先舊後新方式配售1.34億股股份，佔擴大後股本8.02%，每股配售價為11.78元，較昨日收市價折讓近7%。股份今日甫開市就下跌，收報12.1元，全日跌4.5%，守住配售價之上。

集團指，配售股份預計所得款項淨額為15.64億元，將用作未來機會出現時作業務發展或投資，以及作為營運資金與集團一般用途，換句話說，公司目的都係趁股價升到高位，籌定錢積穀防飢。

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綠城服務昨日同樣宣布配售，配售價10.18元，籌集約26.9億元人民幣，配股價較周二（2日）收市價折讓約7%，雖然連跌兩日，今日收市仍未跌穿配售價。

中資股今年配股潮持續，強如萬科企業（02202）也要配股籌集資金，中型股份升至高位後，趁勢配股集資也理所當然，故投資者炒作這類股份時，需盡量以短炒為主，避免高位接火棒。但以基本面而言，物管行業前景仍可看好，待股價整固好才買入不失為一個投資策略。

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