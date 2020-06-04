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【疫情衝擊】新冠肺炎打擊就業　港外勞匯款須「勒緊褲頭」

商業 16:06 2020/06/04

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全球疫情大流行正加快電子匯款的應用，匯款人趨向使用手機，獲得銀行服務。

美國跨境匯款機構 UniTeller 發表最新報告稱，於香港工作的外傭、建築工人等外勞中，超過30%在匯款時，須犧牲一些生活享受，來支援其位於家鄉的親人。分析認為，新冠肺炎疫情限制外勞的流動性和就業機會，估計將有更多受訪者需要於生活上取捨。

《設身處地：匯款人的故事》報告顯示，匯款金額主要由配偶或父母，匯給其伴侶和孩子；在香港，大約20%匯款來源是來自配偶（24%）和父母（19%）。此外，香港的配偶匯款平均接近匯款人年薪的19%，比例屬所有受訪市場收入中最高。

平均而言，香港外勞每兩年至少返鄉一次。雖然香港63%的匯款人有足夠金錢安逸生活，但32%的匯款人需要於生活上取捨，才能把足夠的錢匯回家。

【新冠肺炎】工銀亞洲支援抗疫企業　提供外匯匯率優惠 

傳暫停招聘MT及實習生　滙豐香港：今年獲聘者將陸續上班

UniTeller亞洲業務首席執行官 Noel Cristal 表示 ，全球疫情大流行正加快電子匯款的應用，匯款人簡單如使用手機，便能取得基本服務。有見及此，UniTeller最近亦推出一項促銷活動，客戶通過其電子平台 uLink，即能零成本向海外的親人匯款。

《設身處地：匯款人的故事》於2019年9月期間，透過線上和線下訪問了共1,911名來自印度、印尼、菲律賓和越南的低收入匯款收款人，旨在了解亞洲和美國低收入家庭匯款人和收款人的行為和態度。

責任編輯：姚慧儀

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