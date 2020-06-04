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【疫市營商】JOOX推VIP會員優惠　買3送3、買6送6

商業 16:09 2020/06/04

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JOOX透露，按年錄得22%的整體付費用戶增長。（JOOX網站截圖）

近年來串流音樂越來越受到歡迎，國際唱片協會IFPI最新發布的《全球音樂報告》亦發現，去年全球音樂市場的串流媒體整體收入增長了22.9%，達到114億美元。為吸引更多人使用服務，JOOX將為香港用戶提供限時優惠，現時購買3個月或6個月JOOX VIP音樂服務，用戶將額外獲贈多3個月或6個月的服務。有效期由即日起至6月9日。

【疫市營商】JOOX推出全港最抵3人家庭計劃　每月只需66元

事實上，為了迎合全球用戶行為的變化， JOOX會定時更新各種功能及提升服務，例如推出社交及粉絲經濟（social and fan economy model），讓用戶可以發送和賺取禮物、JOOX金幣；亦設P2P Live功能，即歌手用個人JOOX帳號開Live等。最近則推出JOOX Originals企劃，定期邀請本地歌手或音樂創作人建立長遠合作關係，為用戶送上獨家的原創音樂內容。 憑一系列「貼地」功能及服務吸客，JOOX透露，按年錄得22%的整體付費用戶增長。

JOOX推66元「最抵家庭共享計劃」　主流音樂串流App價格比較一覽

首屆「JOOX TOP 聽推介」第一季季選結果出爐 總投票數高達650萬

責任編輯：蘇穎琪

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