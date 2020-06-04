  • 31°C
香港時間 : 2020604日 (四) 16:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【無限QE】惠譽：疫情下全球量寬規模佔GDP逾7%　超越金融海嘯

金融經濟 16:14 2020/06/04

分享：

惠譽所涵蓋的20個國家例如美國、加拿大及中國等，直接財政刺激措施總值達5萬億美元。

國際評級機構惠譽發表研究報告指，為應對新冠肺炎疫情，全球宏觀政策放寬已達到前所未有的規模，惠譽所涵蓋的20個國家例如美國、加拿大及中國等，直接財政刺激的措施總值達5萬億美元（約39萬億港元），佔去年全球國內產總值（GDP）約7%。

惠譽董事Marina Stefani表示，先目前為止全球量化寬鬆的規模已超越2008年金融海嘯，當時發達經濟體的量寬措施佔GDP約3%至4%，而大量政策放寬無疑有助經濟危機後的復甦。

惠譽又指，新量化寬鬆下資產購置達美國GDP的20%，英國及加拿大GDP的9%，歐元區逾7%的GDP。該機構認為，歐洲央行將會持續擴債券購買計劃。

不過，惠譽稱，各國應對危機的反應卻十分不平衡，惠譽所涵蓋20個國家中的已發展國家，計劃在整體財政支援措施中花費7.6萬億美元，佔去年GDP約11%，新興市場的經濟體的開支則為約1.2萬億美元，佔去年GDP約1.8%。

若以廣義來計，包括直接財政放寬措施以及擔保，德國、意大利及英國的財政支援的佔比已超過GDP的20%，緊接著為法國，佔17.5%。

相關文章：【港區國安法】引入國安法+特殊地位取消　惠譽：不會對香港評級帶來壓力

 

經濟 評級機構 疫情 新冠肺炎疫情

上一篇文章

做好中概股生意 新股T+5要縮短（訂戶專享）

下一篇文章

萬科折讓4.76%配售3.16億股新H股　籌78.9億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
美國禁止中國航班飛往美國　6月16日生效　
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【新股IPO】9999網易次日孖展暫錄489億元　超購74倍
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
【恒指夜期】道指升527點恒指夜期收市漲357點　滙豐倫敦再升1.1元（不斷更新）
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT
【SWIFT】麻生太郎：美國禁止香港使用SWIFT將有重大影響　一文看懂何謂SWIFT