【無限QE】惠譽：疫情下全球量寬規模佔GDP逾7%　超越金融海嘯

▲ 惠譽所涵蓋的20個國家例如美國、加拿大及中國等，直接財政刺激措施總值達5萬億美元。

國際評級機構惠譽發表研究報告指，為應對新冠肺炎疫情，全球宏觀政策放寬已達到前所未有的規模，惠譽所涵蓋的20個國家例如美國、加拿大及中國等，直接財政刺激的措施總值達5萬億美元（約39萬億港元），佔去年全球國內產總值（GDP）約7%。

惠譽董事Marina Stefani表示，先目前為止全球量化寬鬆的規模已超越2008年金融海嘯，當時發達經濟體的量寬措施佔GDP約3%至4%，而大量政策放寬無疑有助經濟危機後的復甦。

惠譽又指，新量化寬鬆下資產購置達美國GDP的20%，英國及加拿大GDP的9%，歐元區逾7%的GDP。該機構認為，歐洲央行將會持續擴債券購買計劃。

不過，惠譽稱，各國應對危機的反應卻十分不平衡，惠譽所涵蓋20個國家中的已發展國家，計劃在整體財政支援措施中花費7.6萬億美元，佔去年GDP約11%，新興市場的經濟體的開支則為約1.2萬億美元，佔去年GDP約1.8%。

若以廣義來計，包括直接財政放寬措施以及擔保，德國、意大利及英國的財政支援的佔比已超過GDP的20%，緊接著為法國，佔17.5%。

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