【地攤經濟】各地響應新政　擺攤真能救國？

地攤經濟火紅，據統計，至少有近30個城市已明確鼓勵發展地攤經濟，包括上海、成都、杭州等城市。在股市，擺攤概念一樣熱辣辣，五菱汽車（00305）因生產「擺攤神車」連漲兩日，就連啤酒股也掹車邊上升。

自從國務院總理李克強讚「地攤經濟是中國生機」後，愈來愈多城市響應新政，佛山市禪城區便出台了《佛山市禪城區城市管理和综合執法局臨時佔道經營管理辦法（試行）》，明確在不影響市容環境、不妨礙城市交通和不影響市民生活的前題下，放開臨時佔道經營許可，讓商家和個人臨時佔用公共場所設置食品、服飾、農貿產品售賣等佔道攤位和店外擺放。

此外，百度地圖更新增了攤位上傳的綠色通道，使得用戶可通過地區直接導航至地攤前，可謂想得周到。

事實上，當局之所以放寬限制，旨在紓緩失業問題，讓失業人士能夠「自力更生」，也反映企業經營環境困難，無法創造足夠的職位。先不說地攤經濟是否跟消費升級背道而馳，據內地報道，佔道擺攤並非沒有成本，有些以夜市形式經營的攤位，其租金可能上千元，生意已非易做。而且，地攤經濟本身就搶了實體商店、餐廳的生意，實體店舖倒閉，造成店員失業，無人交租，一加一減如何影響經濟，實在很難估算。

撰文 : 林衛