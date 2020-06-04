美元持續下挫　人幣低位回跌

美元跌浪持續，一度下挫至3個月低位97.19水平，筆者認為美元高位下調，有三大原因。首先，環球經濟重開後仍未出現二次疫情爆發跡象，疫情的最差的時刻或者已成過去，美股一馬當先升勢持續，距離疫情爆發前的歷史高位不足10%，避險情緒降溫，市場減少持有美元的避險需求。第二，自聯儲局3月份重啟零息政策後，美元已失去其高息優勢，市況回穩下美元的流動性緊張短期內難以重現，美元下挫重新反映美元失去利差優勢的因素。第三，美國大選的不確定性正在困擾美元，特朗普處理防疫及國內大型示威的手法備受爭議，導致連任選情受挫，民主黨侯選人拜登後來居上，一旦民主黨重新回朝，可能推翻特朗普如減稅的利好美元政策，美元回調反映美國大選的風險。

受惠美元下跌及中美緊張關係暫停升溫，離岸人民幣在歷史低位反彈，一度升至7.0841水平，可惜升勢未能持續。筆者認為，人民幣升值空間不大，中國經濟刺激政策規模令人失望，加上目前中美緊張關係難以降溫。現時中美爭拗已經擴展在多個領域，特別在香港事務上，中美談判空間不大，雙方一旦採取行動及實施反制將難以逆轉，棘手程度似乎高於貿易關稅的增減。中美緊張關係始終是人民幣升勢的重大制約因素，中美談判在美國大選前將難有突破，儘管美元轉弱有助支持人民幣滙價，人民幣亦難以重返7算關口。