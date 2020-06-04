CES 2021計劃同步舉行線上線下展會

▲ CES主辦方表示，目前計劃會以線下展會形式舉辦，但為了防控疫情將採取特別措施，例如：加寬展會區域過道、隔開座位，以便參會者能保持社交距離。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各大展會活動均相繼取消，或是轉為線上形式舉辦。在目前美國疫情趨緩好轉的情況下，為了讓參展商感到安心，美國消費電子協會（CTA）就提早發出聲明表示，將以實體活動形式規劃明年一月舉辦的CES 2021，地點如常選址美國拉斯維加斯。

【IFA 2020】德國IFA實體展如期舉行 縮短展期不設公眾入場

COMPUTEX 2020延至9月 傳多間大廠有意退展

面對人口密集的展場環境，CES主辦方表示，目前計劃會以線下展會形式舉辦，但為了防控疫情將採取特別措施，例如：加寬展會區域過道、隔開座位，以便參會者能保持社交距離。此外，會場的各個位置都會安排定期打掃和清潔；配備足夠的消毒洗手液並遍佈場內，建議與會者保持足夠社交距離、減少握手、配戴口罩等。

【美國示威】思科網上會議開幕前宣布延期

不過，CTA也擔心如果疫情沒有改善，可能會影響日後展會活動能否順利舉辦，因此也表明將會持續評估疫情狀況，同時也會構思合適的應對方案，其中包含：考慮增加線上直播場次，或是藉由實體和虛擬兩種活動方式呈現展會內容。

CTA表示，目前已獲不少品牌支持，希望能在明年順利推動CES 2021實體展會活動。不過，除了透露展會地點依然會在拉斯維加斯外，仍未確定具體舉辦細節，有待稍後時間宣佈。

責任編輯：施雯雯