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雅典居三房連車位　低市價8％易手

股樓投資 15:28 2020/06/04

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美國總統特朗普早前（Donald Trump）宣布，已指示展開程序，取消給予香港特殊地位，惟市場反應不一，樓市表現兩極，劈價蝕讓，高成交同時湧入。中原地產胡耀祖說，馬鞍山雅典居3座低層D室，實用面積727平方呎，三房套房間隔，連車位叫價1,060萬元，放盤即日獲買家洽購，終以1,028萬元易手，實用呎價14,140元，低市價約8%。

雖然業主低市價賣樓，惟代理說，原業主於2007年8月，以385萬元連車位購入上述單位，持貨約13年，現帳面賺約643萬元，物業升值1.7倍。雖然香港前景未明，經濟陷入衰退，惟代理說，馬鞍山區睇樓氣氛仍旺，每有筍盤出現，即有買家承接。

從經濟數據來看，樓價短期似乎易跌難升，若中美角力升級，樓市更可能陷入困局，雖然港樓基調仍好，後市不易看得太淡，惟若真的有意入市，最好不要過度借貸，以免樓價急跌，淪為負資產。

相關文章：【樓市分析】蝕讓、高價成交齊現　樓市發生甚麼事？

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撰文 : 柳家平

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