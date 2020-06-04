【二手成交】退休客睇樓一個月買安樂窩　「一炮過」583萬購藍天海岸頂層

香港其實有很多「隱型富豪」，最近一位退休人士，心儀東涌區之度假式居住環境，同時有鐵路接通，交通方便，決定到東涌區找尋心水盤作安樂窩

，睇樓1個月後，成功覓得心水單位，以「一筆過」方式入市，購入藍天海岸5座頂層一房單位，單位實用面積388平方呎，附連天台，享開揚翠綠山景。

中原地產分行經理王梓岐表示，原業主一直自住在上址，由於準備移民，所以賣樓，日前以620萬元放盤，開價與分層一房單位價錢相若，開價吸引，故火速吸引買家洽購，放盤翌日便以583萬元易手，平均實用呎價15,026元。原業主於2014年12月以470萬元買入單位，持貨5年多，帳面獲利約113萬元或24%。

王梓岐補充，東涌區二手交投氣氛持續造好，6月首3天已錄得6宗成交。

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