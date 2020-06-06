【疫市營商】19歲青年設計師　創自家品牌疫市開舖

▲ 自家品牌Emerge創辦人林君諺（Emerson）認為，設計從來就不應局限於某一個類別，去年暑假創立自己的個人品牌─Emerge。（黃建輝攝）

時下網購成風，加上速食時裝盛行，競爭相當激烈。本港市面上充斥着服裝連鎖店，衣服款式選擇不多，如果不想經常與人「撞衫」，本地自家設計品牌或許是不錯的另類選擇。本地服裝品牌Emerge主攻青少年市場，由網店開始，靠自家設計款式及獨特風格殺出重圍，更於上月開設實體店，成功在疫市中擴充業務，平均每月營業額逾萬元。

年僅19歲的林君諺（Emerson），對室內設計及繪圖工作深感興趣，中學畢業後負笈英國，現正修讀室內建築設計學士學位課程3年級。其間Emerson偶爾發現用於室內設計的軟件，也可用於簡單的衣服設計，令他萌生服裝設計的念頭。

設計從來就不應局限於某一個類別，自己一向都喜歡研究不同的穿搭，若可以在室內設計發展外，同時在其他範疇上有自己設計的作品，未嘗不是一件好事！

去年暑假，Emerson決定創立個人品牌Emerge，透過網上銷售實現創業夢。

▲ Emerge的產品種類，覆蓋基本的T恤、衞衣、風褸、長褲，以至各類型的服飾配件如Cap帽等。（黃建輝攝）

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小眾化概念 避免撞衫撞款

品牌主打自家設計的日系簡單及工裝造型的穿搭，全部款式及剪裁均由Emerson親自設計，切合現今年輕人的需求。其設計結合藝術和時裝的元素，並滙聚不同國家的設計文化。此外，他更希望以小眾化的概念，讓每位客人都能夠擁有屬於自己獨一無二的衣服，不再在街上出現「撞衫撞款」的尷尬情況。

最初，Emerson花了兩個多月時間設計3款T恤，將為人熟悉的西方藝術融入設計中試水溫。他將約300件製成品同時放在網店及朋友的店舖寄賣，結果反應熱烈，不到一星期就全部售罄。客人的支持，鼓勵了Emerson繼續設計更多不同種類的產品，由基本的T恤、衞衣、風褸、長褲，以至各類型的服飾配件如Cap帽等，全部一應俱全。

產品定價由200至500元不等，年輕人都能夠負擔得到。而品牌成立初期，Emerson只靠利用社交媒體如fb、IG做宣傳銷售，而服務設計、產品開發、廠商聯絡、成品選料、品質控制等，全由他隔空在英國協調和一手包辦。

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Emerson期望，品牌未來投入更多圖像畫作設計，並推出更多元化的款式，例如吊帶、長裙，甚至計劃拓展首飾、耳環品牌，以吸納更多女性客人。

同時，為了學習不同設計師的經驗和理論，Emerson更以學生身份加入香港設計師協會（HKDA），希望對時裝設計增添更多認識。要在創業的同時兼顧學業並非易事，但他希望趁自己仍有時間和能力，盡力做好品牌生意，未來兩個月冀與其他本土品牌聯乘合作，增加品牌的曝光率。

他又笑指：「不排除自己的原創產品會被抄襲，但這反而代表作品有人欣賞、有價值，既然不能控制別人，不如繼續努力，保持自己獨有的風格。」



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記者：施雯雯