  • 28°C
香港時間 : 2020613日 (六) 11:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

限制中的商機　可口可樂如何遍布全世界？

環球政經 09:57 2020/06/13

分享：

可口可樂最近就推出兩款新的咖啡味汽水吸客，過往公司也曾推出過不少特別口味，吸引一眾消費者購買，成功提升銷量。提起可口可樂這品牌也是不少人熟悉，至今有不少「忠粉」，可口可樂可以說是能夠傳遍世界各地也不為過，連比爾·蓋茲的老婆Melinda Gates研究可口可樂到底是如何廣泛分佈在不同地方，包括連開發中國家內較落後的地方，也有可口可樂售賣。

相關文章：【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票

相關文章：【竊取私隱】一個手機App　10分鐘存取相簿2.5萬次

她發現，可口可樂成功遍布到開發中國家的其中一項因素，便是擅長於結合當地創業人才。可口可樂由1928年起就在非洲出現，但在遙遠的市場卻是較難出現他們的產品，這亦歸因於這些遙遠市場的所在位置交通道路並未有完善發展。可口可樂注意到當地人都會預先大量採購，再運至較偏僻地方出售。

在1990年時可口可樂決定，開始針對當地創業人才進行訓練。首先是給予他們小額貸款，令這些創業人才聘請銷售人員。這些銷售人員會再騎腳踏車及手推車外出，銷售產品。可口可樂所給予小額貸款，成功藉這些創業人才把產品推廣至更遠更偏僻的地方。由此可見，善用當地人才其實也有利銷售前景發展，只因當地人知道如何到達那些難以觸及的地方一，更清楚當地狀況。

相關文章：阿聯酋逐步復航 　往返全球29個城市

相關文章：反對大規模監視、種族歧視　IBM停止開發臉部識別技術

不過可口可樂又時如何誕生？於1885年，由約翰．潘伯頓(Dr. John S. Pemberton)調製出可樂飲料，並在傑柯藥局(Jacobs’ Pharmacy )販售。該款產品宣稱可醫治頭痛、消化不良、精神不振等問題，當時可口可樂內成分包含古柯鹼與酒精。

有指，在1886年由於傑柯藥局所在地區Atlanta發布「禁酒令」，令約翰．潘伯頓發明無酒精版的可樂，當中以糖漿代替酒精，再與梳打水混合，成為現在的可口可樂。可口可樂當時也在雅各藥房(Jacob’s Pharmacy)以5仙美元一杯發售。在二戰期間，可口可樂都很受歡迎，甚至有傳聞指，當時美國軍隊喝近五十億瓶。

咖啡 交通 創業 美元 品牌 消化不良 產品 AR

上一篇文章

【筍盤推介】市區新樓上車之選　入場費僅5XX萬 可承造9成按揭

下一篇文章

【50年後才會再出現】本港本月21日將出現日偏食　最佳方向、時間一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【永久關店】擬因疫情永久關閉400門店　Starbucks今季賺少幾多億？
【永久關店】擬因疫情永久關閉400門店　Starbucks今季賺少幾多億？
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【外資走貨】再有外籍客狠減800萬元急沽相連屋　西貢屋仔成劈價重災區
【外資走貨】再有外籍客狠減800萬元急沽相連屋　西貢屋仔成劈價重災區
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB
【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB