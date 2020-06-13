限制中的商機　可口可樂如何遍布全世界？

可口可樂最近就推出兩款新的咖啡味汽水吸客，過往公司也曾推出過不少特別口味，吸引一眾消費者購買，成功提升銷量。提起可口可樂這品牌也是不少人熟悉，至今有不少「忠粉」，可口可樂可以說是能夠傳遍世界各地也不為過，連比爾·蓋茲的老婆Melinda Gates研究可口可樂到底是如何廣泛分佈在不同地方，包括連開發中國家內較落後的地方，也有可口可樂售賣。

相關文章：【免費門票】海洋公園6月13日重開 1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票

相關文章：【竊取私隱】一個手機App 10分鐘存取相簿2.5萬次

她發現，可口可樂成功遍布到開發中國家的其中一項因素，便是擅長於結合當地創業人才。可口可樂由1928年起就在非洲出現，但在遙遠的市場卻是較難出現他們的產品，這亦歸因於這些遙遠市場的所在位置交通道路並未有完善發展。可口可樂注意到當地人都會預先大量採購，再運至較偏僻地方出售。

在1990年時可口可樂決定，開始針對當地創業人才進行訓練。首先是給予他們小額貸款，令這些創業人才聘請銷售人員。這些銷售人員會再騎腳踏車及手推車外出，銷售產品。可口可樂所給予小額貸款，成功藉這些創業人才把產品推廣至更遠更偏僻的地方。由此可見，善用當地人才其實也有利銷售前景發展，只因當地人知道如何到達那些難以觸及的地方一，更清楚當地狀況。

相關文章：阿聯酋逐步復航 往返全球29個城市

相關文章：反對大規模監視、種族歧視 IBM停止開發臉部識別技術

不過可口可樂又時如何誕生？於1885年，由約翰．潘伯頓(Dr. John S. Pemberton)調製出可樂飲料，並在傑柯藥局(Jacobs’ Pharmacy )販售。該款產品宣稱可醫治頭痛、消化不良、精神不振等問題，當時可口可樂內成分包含古柯鹼與酒精。

有指，在1886年由於傑柯藥局所在地區Atlanta發布「禁酒令」，令約翰．潘伯頓發明無酒精版的可樂，當中以糖漿代替酒精，再與梳打水混合，成為現在的可口可樂。可口可樂當時也在雅各藥房(Jacob’s Pharmacy)以5仙美元一杯發售。在二戰期間，可口可樂都很受歡迎，甚至有傳聞指，當時美國軍隊喝近五十億瓶。