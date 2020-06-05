【優惠著數】（內附拎券連結）Dyson四週年慶典　推獨家優惠兼送$800現金券

為慶祝香港Dyson網上商店4週年，於6月8日至30日，Dyson將舉行「四週年慶典」優惠，即日到網店可預先登記領取總值$800現金劵，至6月7日就會截止領取，有興趣入手Dyson的朋友就要快手了！

記者登記後，獲得如下4張的優惠劵，在優惠期間只要輸入特定的優惠碼，可即時再減$100，燈具有$500。

優惠中減價最多的是Dyson V8™ Animal無線吸塵機，優惠價$2,780低至51折，原價$5,480，以現金劵可再多減$100，即$2,680可入手，其他產品的減幅由74折到89折不等，如Dyson Pure Cool™ Link 二合一智能空氣淨化風扇74折後$4,180，而另一型號的Dyson Pure Cool™二合一智能空氣淨化風扇銀白色亦有75折，售$4,080。

▲ 減價最多的是Dyson V8™ Animal無線吸塵機。

於四週年慶典期間使用，購買指定護髮產品、吸塵機、空氣清新機或燈具，更會加送額外3個月保養期。

另外DBS信用卡用戶更可獲額外折扣，於香港Dyson網上商店買滿$3,000，「一扣即享」$300折扣；買滿港幣$6,000或以上，「一扣即享」$700折扣。此優惠需先於DBS Omni手機程式登記，優惠期由即日起至7月31日。

登記優惠券網址：https://bit.ly/2BtS7iJ