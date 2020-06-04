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【疫市營商】網購潮流興起　助輕奢品牌挑戰速食時裝

商業 16:00 2020/06/04

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本土品牌Emerge在網上銷售短短10個多月，累積一定粉絲熟客，毅然逆市設立實體店，實行綫上綫下同步發展。（黃建輝攝）

港人素來崇尚物質生活，大型服裝連鎖店為了迎合市場，憑着平價、易襯作招徠，成功捕捉消費者「丟了也不心疼」的心理，藉此大量製造和促銷成衣。

速食時裝（Fast Fashion）文化推動港人消費衝動的行為，為堆填區增加不少負荷。當新世代開始追求消費道德、思考環保的同時，全球不少速食時裝品牌都開始衰落，多間速食時裝品牌接連倒閉或退出市場，地位大不如前。

【疫市營商】本地珠寶品牌les amis生意「負增長」　轉攻網上生意挽銷情

輕奢品牌冒起　搶佔市場

隨着網購興起衝擊傳統商店，加上本土速食時裝品牌以及諸多潮流品牌的出現，令外國品牌如Forever 21、ZARA、H&M等失去優勢。現時互聯網消費已成為常態，消費者可以隨時在網上查找和購買不同產地的貨品。與此同時，市場出現大量價格相宜且時尚的潮牌，迎合如今追求個性化、獨特性的年輕消費者的需求；加上奢侈品衍生副牌、輕奢品牌不斷冒出，開始逐漸搶佔速食時裝市場的佔有率。

本土品牌Emerge在網上銷售短短10個多月，累積一定粉絲熟客，毅然逆市設立實體店，實行綫上綫下同步發展。比起速食時裝，其創辦人林君諺（Emerson）希望自己設計的產品更着重細節，而開設實體店對他來說，是一種輔助性質，既能成為品牌與顧客交流的橋梁，又可幫助品牌宣傳，增加門市人流，吸納更多新客源。

比起速食時裝，創辦人林君諺希望自己設計的產品更着重細節，而開設實體店不但能成為品牌與顧客交流的橋梁，又可幫助品牌宣傳，吸納更多新客源。（黃建輝攝）

【疫市營商】看好網購商機　Buyandship加強經營買家社群

【數碼轉型】網店取代實體店？　港企勿顧此失彼

Emerson直言，不少人在疫情期間面臨裁員減薪，甚至被迫放無薪假，港人的消費意慾明顯下降。不過，由於品牌主打年輕人市場，顧客對金錢的顧慮相對較低，生意未有受大幅影響，網上生意更是有增無減。

進駐旺角開店　冀與品牌聯乘

雖然經營網店成本較低，推廣範圍也更大更廣，不過體驗度卻遠低於實體世界。Emerson認為，客人摸不到衣服的品質，又不能親身感受或試穿，局限了品牌的發展。上月中，Emerson在旺角潮流集中地開設實體店，營業額大幅上升近一倍。

記者：施雯雯

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