【網易IPO】網易孖展熱爆全城　招股價平過美股增吸引力

明天截飛的網易（新上市編號：09999）招股反應熱爆，截至今日中午，綜合14間券商數據，累計孖展額暫約591.5億元，相當於超額認購90倍。而市傳國際配售部份已獲多倍超額認購，歐美地區更提前在中午認購截飛。

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受招股反應消息刺激，網易美股ADS股價再創新高，周三（3日）收報414.58元，較上日升1.5%。按每股ADS相當於25股港股股份計算，即相等於網易每股128.5元。根據招股文件，網易招股上限價為每股126元，即較美股ADS還要低1.9%，增加認購的吸引力。

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今次網易共發行1.71億股新股，公開認購及國際配售部份分別佔3%及97%，根據香港公開發售中超額認購的水平，在回撥機制下，公開認購部份最多可調整為2,058萬股股份，即佔約12%。

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