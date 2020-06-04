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【中美角力】中國民航局允外國航空公司　下周一起復飛中國航班

環球政經 15:33 2020/06/04

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美國運輸部周三（3日）證實，由本月16日起禁止中國7間航空公司的客機飛往美國，並指此舉是為了迫使北京允許美國客機重啟中國航線，因由新冠肺炎疫情爆發起達美航空與聯合航空便遭北京禁飛至今。公布，下周一起未復飛的外國航空公司，意味美國的航空公司可復飛來往中國的航班。

相關文章：【中美角力】美國推「禁飛令」　16日起禁中國客機飛往美國

相關文章：【中美角力】中美貿戰變冷戰　最新亂世部署

中國民航局表示，下周一即6月８日起允許外國航空公司，每周營運一班往來中國的國際航班。民航局也與外交部、國家衛健委、海關總署、移民局等製定新機制，以入境航班落地後的旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施「熔斷」或獎勵措施。

若航空公司同一航線航班的入境旅客的核酸檢測結果，連續3周零陽性，航空公司的航班可每周增加一班，即最多每周可有兩班往來中國的航班。

若航空公司同一航線航班的入境旅客的核酸檢測結果，有5人或以上呈陽性，該航空公司將被「熔斷」，需暫停航線1周。若有10人呈陽性，該航空公司將被暫停航線4周，之後才可恢復每周1班航班。

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 外交 中國民用航空局 航空 北京 中國 聯合航空 美國 達美航空 新冠肺炎

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