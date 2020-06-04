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【美股分析】疫市大贏家　Zoom盈利大增135倍

環球政經 20:47 2020/06/04

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新冠疫情下各行各業受到衝擊，但也有不少企業在疫市中受惠，綫上視頻通訊軟件Zoom就是當之無愧的疫市大贏家之一。根據Zoom財報，截至今年4月30日的第一季度，公司利潤從去年同期的20萬美元，大增135倍至2700萬美元；每股盈利錄得0.2美元，高於預期的0.09美元；營收為為3.28 億美元，按年增170%，遠超預期的2.03 億美元。

根據CEO袁征透露，受疫情影響，Zoom用戶大增， 今年4月每日使用人數高達3億人次，當中包含付費和免費用戶，而去年12月就只有 1,000萬人次；截至今年1月底，會議時長僅達千億分鐘，但截至四月底，這一數字已經超過2萬億分鐘，漲幅高達數十倍。

相關文章：【Zoom安全疑雲】Zoom向GitHub尋求意見　擬加強視像通話加密技術

Zoom股價本周一（1日）已經增至200美元，財報一經發布後，本周股價又連續上升，本周三（3日）收報223.87美元，年內升幅高達230%。

瀏覽更多【美股戰報】：https://bit.ly/2WQsL5D

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撰文 : 國際組

Zoom 美元 每股盈利 營收 軟件 疫情 美股

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