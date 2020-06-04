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【港股追蹤】地攤經濟概念　炒極都有　

股樓投資 15:01 2020/06/04

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經歷新冠肺炎疫情後，內地經濟進入重建階段，國務院總理李克強早前考察山東時，指「地攤經濟」是內地未來生機，市場隨即將此概念發酵，內需消費股持續炒起，特別是民生必需品類板塊，多隻股份今日續創新高。

五菱汽車（00305）能製作適用於「流動地攤」的車款，昨日急升逾50%後，今日繼續抽升，最多曾升逾60%，高見0.51元，較周二（2日）收市價0.199元，高出超過1倍，非常誇張。

啤酒股續有資金流入，青島啤酒（00168）早市已上升超過4%，創超過5年新高，華潤啤酒（00291）亦升超過3%；體育用品股安踏體育（02020）曾升近4%，高見78.65元，迫近歷史高位，李寧（02331）則先升後回，最高曾上試29元的上市新高，之後靠穩。

其他股份方面，衛生用品股維達國際（03331）同樣試高位後回落;零售股滔搏（06110）則穩步上揚，一度升穿12元，創上市後新高。

地攤概念持續炒作下，相關的中低端零售類股份，仍會繼續受追捧，惟這些股份累積一定升幅後，或有機會因估值變得偏貴，而出現高位整固，甚至獲利回吐，投資者要留意。

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撰文 : 古植平

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