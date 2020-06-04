拘捕期間疑使用過分武力　悉尼男警受查

警暴問題在全球引起關注，澳洲悉尼巿郊薩里山一名警員日前拘捕一名16歲原住民少年時，被指過分使用武力，用腿絆跌對少年，導致他肩膊、膝蓋、手肘及臉部受傷。涉案警員被指無理拘捕及不當使用武力，已被限制職務，需要接受內部調查。警方周三（3日）強調，事件不應與美國警暴事件相提並論。

於周一（1日）下午，事主與朋友在離家100米外的公園聚會。據報其中一人作出威嚇言論，該警員其後拘捕事主。網上流傳片段看到，警員用腿掃跌事主，16歲少年臉部撞在地上，其他警員隨即將他按在地上，期間事主不停叫喊。事主其後送往警局，然後才送院治療。

少年最後沒有被起訴，他的家人批評警員在毫無理由下拘捕他，更過分使用武力，要求當局起訴涉事男警，否則會循民事途徑追究警方。

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警方發言人表示，警員事發當日經過公園時，與一群青少年交談，期間一名青年出言恐嚇，因此把對方拘捕。警方確認涉案警員已被限制職權，但不用革職。

新南威爾士州州長貝雷吉克利安指事件令人關注澳洲的社會問題，美國黑人男子遭警員壓頸致死一事對他們來說亦是個提醒。警方則強調兩件事不能相提並論，認為涉事警員的反應並非無中生有。

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