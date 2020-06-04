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涉嫌煽動種族間暴力　Snapchat停止宣傳特朗普發佈內容

環球政經 19:00 2020/06/04

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共同社消息指，視頻和照片共用應用程式Snapchat的美國公司Snap於6月3日透露，計劃停止通過「發現」（Discover）功能宣傳美國總統特朗普發佈有關佛洛德相關事件的影片內容。據了解，Snap已判斷其內容為有可能煽動種族間暴力和不正當行為。

繼Twitter之後，Snapchat是第二個社交平台限制特朗普發佈內容。此前，特朗普已簽署限制社交網站法律保護的總統令。

Snap在聲明中表示，目前未透過「發現」功能宣傳總統發佈的內容，亦不會協助煽動種族間暴力和不正當行為，Snap強調公司會與追求和平、愛、平等和正義的人們站在一起。

相關新聞：【美國政局】對特朗普言論不表態　朱克伯格遭「炮轟」腹背受敵

Snapchat的「發現」功能會收集和公開媒體和名人的視頻內容，目前Snapchat並未封鎖特朗普的帳號，用戶仍可搜索出他的帳號。

特朗普於5月29日在Twitter和Facebook上發帖稱「若劫掠開始，將會開槍」。Twitter為其推文貼上「美化暴力」的標籤，Facebook則暫未作出任何回應。

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撰文 : 國際組

媒體 特朗普 美國 社交平台 Facebook Twitter Snapchat

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