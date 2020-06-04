宵禁仍難阻打劫　紐約鬧區商家釘木板自保

美國黑人佛洛伊德被警察壓頸而死亡的事件引發全美的示威潮，紐約市77年來首度實施全市宵禁，當中有不少人趁亂打劫。有眾多名店的曼哈頓第五大道（Fifth Avenue）沿線商家為求自保，紛紛為商鋪釘上木板，遮蓋櫥窗，以免遭受破壞。

紐約地區的示威原本大致平和，但入夜後有不法分子趁亂破壞商店打劫。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布宵禁延長到7日，啟動時間從昨晚的11時提前到每天晚間8時，直到隔天清晨5時為止。

受新冠肺炎疫情影響，蘋果公司（Apple）位於第五大道的分店已停業兩個多月。有工人今天特意回到商店，在建築外部釘上深綠色隔板，遮蓋整間門市的玻璃。同一條街道的其他名店，包括昨晚被洗劫的微軟（Microsoft）零售店與 BergdorfGoodman、LV、Bulgari、UNIQLO、ZARA等門市，都已經釘上木板，以免被搶劫。

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曼哈頓中城經歷了一整晚的破壞後，已陸續恢復寧靜。為防止示威者再次聚集，第五大道已經封鎖前方道路，車輛被迫改道。

特朗普今天在Twitter發文，以曼哈頓34街梅西百貨（Macy's）旗艦店昨晚遭搶劫為由，再度促請紐約州派遣國民兵平亂。

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