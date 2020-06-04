「無痕模式」被揭有痕 Google遭索償390億

許多人都會選擇使用瀏覽器的「無痕模式」瀏覽網站，不想被蒐集數據。然而，Google被指違法追蹤「無痕模式」使用者的資料，現時在美國被集體起訴索償約50億美元（約390億港元）。

加州聖荷塞（San Jose）聯邦法庭周二（2日）接獲控訴，指Google會透過應用程式及外掛程式秘密收集用戶數據，包括Google Analytics、Google Ad Manager等，讓Google可以取得用戶的喜好等資訊。即使用戶使用「無痕模式」，就算他們沒有點擊廣告，Google也可透過用戶曾經搜尋過的關鍵字得知其喜好。控方批評Google刻意誤導用戶，並令Google成為可以盜取用戶個人資料的「一站式平台」。

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是次的集體訴訟涉及自2016年6月1日以來使用「無痕模式」瀏覽的用戶，相關用戶數以百萬計，該訴訟要求Google向每名用戶賠償最少5000美元（約3.9萬港元）。Google發言人卡斯塔內達（Jose Castaneda）回應時稱將會強力反駁指控，並指就算用戶使用無痕模式瀏覽其他網站，有些網站仍有機會蒐集用戶的數據資訊。

資訊保安公司Panda Security指，認為大家誤解了「無痕模式」的用途，它不能避免惡意軟件或電腦病毒侵入，大家如果想真正匿名地瀏覽網頁，最常見的方式是使用VPN網絡，隱藏自己的IP位址，讓他人無法追蹤到自己的位置資訊。

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