【小飛俠生活頻道@iM網欄】女人消費新模式

疫情發生大半年，大家的習慣都改變了，很多人都對此作出了分析，但其實家庭女性的生活習慣也大大不同，自然其中的商機也有了變化。

【Kawaii生活百貨@iM網欄】疫情下良朋共聚 「食豪D」

就好像我們一班姐妹的聚會，就從以往到一家餐廳High tea變成了綫上聚會，我們自然也嘗試了不同的軟件，簡單易用的自然勝出，在鏡頭前互相曬B，討論不同有趣的綫上商品，甚至有不同的媽媽Group，也可以算是另類的銷售渠道。

購物模式也當然有所改變，以前在網上購物千元產品，都只會選擇大品牌的商店，也極有可能要到門市看過產品才會下手，但現在網購在小商店也會花超過千元，甚至是一些百貨商品也會在網上購買。自己也會發掘一些小店，留意到更多以前沒有留意過的產品。其中媽媽Group與綫上聚會的情報交流功不可沒。

【裝修攻略@iM網欄】Week 1: 裝修前的準備

早前我開了一間網店，建立自己的品牌，叫「小飛俠健康百貨」，也嘗試跟著潮流。一想到無法外出High Tea，在家也一樣可以，於是選了一些養生茶飲，送給姐妹們，試用過好用的護膚品，好用的乜在聚會上介紹，綫上見面一樣可以飲茶，然後下照樣shopping，照樣聚會，只是方式不同了，還透過她們介紹及宣傳給身邊其他好友，成績也算不錯呢。

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