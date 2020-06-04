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【Zoom上堂】本地烘焙教室主打無敏煮食　推綫上直播課程　　

商業 17:00 2020/06/04

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新冠肺炎疫情期間，本地烘焙教室為滿足顧客需求，轉以直播形式教學，藉此吸納更多不同客源。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，不少市民留家抗疫，閒時更會在家中煮食。「一煮教室」負責人林均蔚（Bonnie）表示，疫情期間，為滿足顧客需求，平台轉以直播形式教學，藉此吸納更多不同客源。

平台定期開設實體課程，小班通常有8至15名學生，大班則有20至30位學生。去年8月，因社會反修例運動，學生擔心交通不便，實體課程因而暫停。後來，平台轉以用直播形式授課，但因當時市場尚未成熟，大眾對於Zoom等軟件缺乏認識，推出後反應欠佳。

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今年年初爆發新冠肺炎疫情，市民留在家中避疫，在家煮食需求增加。平台於2月份推出雙向直播課程，學生可透過Zoom網上虛擬教室上課，因綫上直播不受地域及人數所限，費用較實體課程便宜，最終獲不俗的市場反應，報名人數增加3至4成。

Bonnie表示，疫情期間，平台轉以用直播方式上課，除了現有家長群，亦吸納不少年輕人參與，平台消費群趨向年輕化。（陳永康攝）

「開實體班需要租借廚房，每次最少要租3個小時，若選擇商廈或更佳地段，每小時需收費1,500元。轉至直播形式可在家中教學，減少租金成本。」另外，她留意到疫情期間，平台的消費群趨向年輕化，除了現有家長群，亦吸納不少年輕人參與。

Bonnie表示，綫上直播費用每堂為380元，包含材料及教學費用。正式上課前，學生會收到無麩質麵粉及食譜材料包。學生只需在家預備糖、油及水等基本材料。她指，直播與實體的教學流程大致相同，會先講解上課規則及示範，等待發酵及烤焗的過程，就會為學生講解無敏食品知識，包括每款材料的特性。

她認為，雖然直播教學不受地區及交通限制，但學生在家中上課容易分心，教學時間亦會大幅增加。直播過程中，學生可以隨時發問，不少學生反映，綫上教學的方式創新，而且更容易理解，足不出戶就能在家上課，亦能減低染疫風險。

＜＜【健康飲食】本地烘焙教室　主打「無敏食品」

直播教學過程中，學生可以隨時在綫上發問，學生亦反映，綫上教學方式創新，而且更容易理解。（受訪者提供圖片）

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記者：李寶如

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