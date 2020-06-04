【地攤經濟】擺地攤救經濟？　保5000萬人就業惟內有隱憂

新冠肺炎疫情衝擊中國經濟後，當務之急便是保就業。中國總理李克強到山東考察時，提出「地攤經濟、小店經濟」是就業崗位的重要來源。到底地攤經濟可否重振中國經濟？內裡又存在甚麼問題？

中國不少小商家都會在車上販售，成為流動地攤，售賣水果、小食、雜貨等。事實上，早於2008年，中國大陸已開始打擊此類型無牌小販。然而，近日當局反而「放軟手腳」，就連李克強亦力撐「地攤經濟」。

電商巨頭同樣力撐地攤經濟？

同時，中國的互聯網巨企也趕上地攤經濟熱潮，包括阿里巴巴、騰訊及京東，亦陸續推出支援地攤經濟的活動，例如是免息賖購、供貨等計劃。

有台灣媒體引述東北財經大學中國戰略與政策研究中心主任周天勇指出，中國約有1億人非正式就業，而各式的「地攤經濟」至少可提供至少約5千萬人的就業。

政府由大力打擊地攤，變成各界力撐。政策會否再度急轉彎，固然是能否救經濟的關鍵，更甚的是衞生問題。大連市日前展開地攤經濟計劃，翌日即有網民反映，地攤造成嚴重的交通堵塞，且衞生環境惡劣，地上布滿膠袋、即棄餐具、廚餘等。雖涉事夜市已被勒令停業，但不能不關注 地攤經濟的隱患，特別是經歷過一場疫症的敏感時刻。

責任編輯：葉泳珊