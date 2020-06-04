【網民熱話】港男儲8年錢買300呎單位欲娶懷孕女友　準外父：500呎先準結婚

結婚是人生大事，除了是兩人的結合，循例都會想先取得雙方父母的同意。不過有位港男儲了８年錢，終於成功上車，供緊，想同女友拉埋天窗之際， 卻遭準外父反對，原因是事主所買的單位不足500平方呎，起碼要500平方呎先準兩人結婚。

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港男在IG平台「couple.murmur」上匿名投稿，表示9年前在公司認識女友，首次見女友爸爸時，已被以「冇車冇樓」為由，反對兩人拍拖。幸好女友並不介意，未有因此與事主分手，更為了兩人關係，與自己的爸爸吵架。

港男不想被女友爸爸看扁，於是發奮圖強，儲了8年錢買了一個300多平方呎的單位，想娶女友之際，女友的爸爸即表示，「300多平方呎的單位太細，唔住得人，起碼要500平方呎呎。」反對兩人結婚。

直到上月事主的女友懷孕，女友爸爸仍然反對兩人結婚，他稱：「真係好想負返責任。」但又不希望女友忤逆她爸爸，與自己結婚，情況兩難。

帖文一出便引起關注，有網友的回應十分精警，直言：「小心一陣買左500尺話搬入嚟同你住」，亦有人指：「你同佢老豆結婚定同佢個女呀！簽紙又唔係佢老豆同你簽，結咗婚又唔係住喺佢老豆屋企，都唔明你係到煩咩嘢。」事態發展如何，就只有當事人才得知啦。

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