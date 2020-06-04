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如何可以更有效儲蓄？　理財三個小建議

理財智慧 21:36 2020/06/04

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初入職場，一個月就會有一錢出現在戶口裡，但要管理也談不上容易。行為經濟學家Wendy de la Rosa曾於Ted上分享儲錢之道，她表示大家清楚儲錢是很重要也應該要做，但整體來說其實也沒有具體行動，點出存存錢行為與意志力無關。曾有針對一組人進行研究發現，一周收入人士比起一個月收入人士的理財計劃比較理想。可見收入方式也可以改變理財習慣，從而提供3項較易實行的理財計劃。

利用預先承諾的能量

Rosa分析道，人通常分兩種方式來看待自己，分別是現在的自己和未來的自己。他們往往會美化未來的自己，利如在未來會減重、開始會為退休而學投資，但從未有想過未來的自己其實與現在的自己都是同一個人。

Rosa建議大家可以花點時間想想看有甚麼方式，去令未來的自己去實行現在的自己覺得難以實行的事情。她提出，大家可先註冊一個應用程式，事先決定做存的決定。她以退稅作為一個例子，不清楚自己有多少退稅額的人比起清楚自己有多少退稅額的人，存錢百分比多出10%。

她解釋到，由於前者是現在的自己向未來承諾，所以間接作為存錢的一個動力。大家不妨在收到工資前先決定當中有多少百分比是納儲蓄中，或許比起收到工資後才決定所獲得的效果更為有效。

善用轉換時刻來幫助

「全新開始效應」（fresh-start effect）是在心理學中的一個用詞，不論是新的一年開始又或是新一季開始， 人們採取行動的動機會增加。 她以退休廣告中為一個例子，實驗中有兩組同樣是即將退休人士，第一組是跟他們說：「你越來越老，有否為退休作打算？共享房間可以有所幫助。」；第二組則對他們說：「你正由64歲進入65歲，有否為退休作打算？共享房間可以有所幫助。」第二組的註冊率比起第一組為高。

由於實驗人員對第二組強調正發生的轉變，令他們確切理解，也無疑間接他們有進一步的行動。她建議，大家可以在自己的日曆上又或是生日前一天， 安排一個些活動，如在財務方面，找出自己最想做的事情，可以是開投資戶口又或是儲蓄戶口。

掌握小型且頻繁的購買

公司做了幾項不同的研究， 發現大家在看到銀行帳單後，最後悔的購買行為便是外賣。 她以自己作為例子，她每天花逾2000美元在共享交通（如Uber）上。最後她做了兩件事，一是所從汽車共享交通App上，解除了綁定的信用卡。 取而代之，綁定了提款卡， 並設了每月只可提取300美元的限額。

這樣一來，如果需要更多錢，她就得要去新增一張卡片，由於步驟繁複，這也可以減消新增信朋用卡消費的欲望。

 

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