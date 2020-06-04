▲ 【美國示威】跪頸警員改控二級謀殺 另3警被控教唆殺人

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被警員壓頸後死亡，引起美國連串示威。涉事白人前警員紹文（Derek Chauvin）改控更嚴重的二級謀殺罪，另外3名涉案前警員亦被控協助及教唆殺人 。

明尼蘇達州檢察總長埃利森（Keith Ellison）周三決定，修訂對紹文的控罪，由原本的三級謀殺及過失殺人罪，改控更嚴重的二級謀殺罪。

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改控的原因，是檢察總長認為紹文的行為是導致佛洛伊德失去知覺及死亡的重要因素。

涉事的另外3名警員包括協助紹文制服弗洛伊德的萊恩（Thomas Lane）及 J. Alexander Kueng，以及站在附近的Tou Thao則被控協助及教唆二級謀殺。

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明尼蘇達州女參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）形容，埃利森的決定是「對公義另一項重要的舉動」（another important step for justice）。

46歲黑人男子弗洛伊德上周一（26日）被捕時，被紹文用膝蓋壓着他的頸，長達8分鐘，弗洛伊德其後證實死亡。所有涉案警員已被革職，惟事件仍觸發多日有民眾上街示威。

▲ 涉事白人前警員紹文（Derek Chauvin）

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責任編輯：楊心悅