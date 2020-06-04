【健康飲食】本地烘焙教室　主打「無敏食品」

▲ 「一煮教室」負責人林均蔚因自身患有食物敏感，故開設烘焙課程，透過教學推廣無敏食品概念。（陳永康攝）

不少新世代患有食物敏感、鼻敏感、濕疹等過敏徵狀，在日常生活中飽受困擾。近年愈來愈多人關注食物敏感問題，無麩質飲食更成為新潮流。「一煮教室」負責人林均蔚（Bonnie），因自身經歷開始研究無敏食品，近年更創辦烘焙教室，積極推廣無敏食品，冀為同路人提供更多食物選擇。

Bonnie大學時攻讀應用物理系，畢業後從事燈光工程行業，雖然辭去穩定工作轉戰食品界，但她認為，加入食品界後有不同體驗，更下定決心在本地推廣無敏食品。

她分享，從小就對味精過敏，有次出外用餐產生嚴重敏感，更因頭痛入院。是次經歷讓她深刻體會到生活的不便，後來萌生創業念頭，希望幫助同樣受敏感困擾的人士。

2015年，Bonnie於本地經營食品貿易公司，在歐美等國家入口無敏食品。她指，當時人們對無敏或無麩質食品缺乏認識，普遍人對此類食品更存有謬誤。近年，她創辦烘焙教室，並定期開班授課，冀透過教學提升大眾對產品的認識。

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學員數超預期 吸媽媽素食者

她透露，當初以約10萬元資金創辦「一煮教室」，平台主打無敏煮食，提供一系列烘焙課程，並設自學課程影片。Bonnie不但自行研發食譜，更親身教學。「開業初期，曾擔心市場需求不大，但原來香港有不少食物敏感人士。」她表示，首次開班參與人數超出預期，對象主要為媽媽，專為有食物敏感的子女而學。另外，因產品標榜不含小麥、雞蛋及牛奶，更意外吸引一眾素食者。

此外，平台亦推出自學課程影片，學生可自行於網上選擇課程內容，並付費購買教學影片。她指，近期不少人會選擇購買教學影片，日後平台會加快推出自學課程，為顧客提供更多選擇。自從推出直播及自學課程後，平台銷售額錄得穩定性增長，報名人數更上升3至4成，現時平均每個月營業額達5位數字。

▲ 林均蔚於2018年創辦烘焙教室，並定期開班授課，冀透過教學提升大眾對無敏食物的認識。（受訪者提供圖片）

創辦協會 加強教育宣傳

「現時不少港人對無敏食品仍存有誤解，甚至認為有病才需要進食此類食物。」為改變大眾錯誤觀念，Bonnie於2018年成立國際無敏協會，希望透過教育及宣傳，讓更多人明白，無敏食品可成為一種另類的食物選擇。

事實上，無敏食品在歐美地區已成為健康飲食新趨勢，市面上亦有大量無敏食品，惟香港仍處於起步階段。Bonnie認為，「市面上無麩質食品質素差距大，很多人第一次吃無麩質食品，會覺得難吃，產生負面印象。」

她表示，開設烘焙教室是想向更多人證明，無麩質食品也可以很好吃。除了西式烘焙食品之外，平台曾推出無麩質，無蛋奶成分的傳統月餅，她計劃未來推出更多中式無敏食品，現正研發饅頭及包點等食物，相信不久後會推出市場。

▲ 除了西式烘焙食品，Bonnie計劃未來推出更多中式無敏食品，為顧客提供更多選擇。（受訪者提供圖片）

▲ 平台曾推出無麩質，無蛋奶成分的傳統月餅。（受訪者提供圖片）

記者：李寶如