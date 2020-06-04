「美國威脅放狗鎮壓示威」北韓：無資格批評中國

▲ 北韓周四抨擊美國國務卿蓬佩奧曾稱中國是威脅的言論，又指美國無資格就香港的事情批評中國。

中美兩國就港區國安法及新冠疫情角力，緊張關係升級。北韓早前已表態支持中國推行港區國安法，周四（4日）更於北韓官媒發文，抨擊美國國務卿蓬佩奧曾稱中國是威脅的言論，又指美國稱要放狗鎮壓示威者，無資格就香港的事情來批評中國。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上月31日接受霍士電視台訪問時，批評中國政府近期的行動，反映中國有意破壞西方思想、西方民主國家及西方價值觀，令美國人處於危險中。

北韓勞動黨中央國際部周四於北韓《勞動新聞》發文，批評蓬佩奧已非第一次就香港、台灣、人權及貿易爭端，對中國指手畫腳及説三道四。北韓提到美國的種族主義問題促使民眾包圍白宮，批評美國政府威脅要放狗來驅逐示威者，嘲諷這是美國式自由民主。

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北韓稱蓬佩奧專門從事間諜陰謀活動，質疑對方是「分不清日出東方及日落西方的無知者。」北韓更引述蓬佩奧曾指今日的共產黨與10年前不一樣，稱蓬佩奧對社會主義不斷崛起，但美國面臨厄運的處境感到驚恐。

據韓聯社報道，是次為金正恩2011年上任北韓領袖以來，北韓政府首次以勞動黨中央國際部的名義公開發表聲明。

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責任編輯：何穎兒

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