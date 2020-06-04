【美國經濟】料上周首領失業救濟人數少過200萬 3月中以來首次

▲ 專家預計，美國上周失業救濟人數將首次降至200萬以下，是自3月中以來的首次。

美國受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情衝擊，掀起失業、裁員潮，但自5月中部分商業活動已經陸續重開，申領失業救濟人數漸見回落。專家預計，美國上周失業救濟人數將首次降至200萬以下，是自3月中以來的首次；另外，周五（5日）發布的5月失業率數據料將創新高，升至19.8%，是二戰後最高紀錄。勞工部報告則估計，勞動市場最壞的情況已過去。

路透社報道，美國上周申領失業救濟人數預料下降至180萬人；專家預計，勞工部周四公佈的數據顯示，截至5月16日那周，美國持續申領失業救濟金人數降至2,110萬，路透社分析預計，截至5月23日那周，持續申領失業救濟金人數，將下降至2,005萬。

即使不少企業在5月中已恢復營業，但路透社經濟師調查預計，周五（5日）發布的5月失業率數據將創二戰後新高，將從4月的14.7%升至19.8%。

專家認為，持續高企的失業率來自第二輪裁員潮，例如受封關措施影響，航空業大受打擊的波音，已申請破產的JC Penny等。

Wrightson ICAP首席經濟師克蘭德爾（Lou Crandall）認為解釋，因很多公司為未來一年部署，面對市場需求疲弱，預料即使經濟重新開放，失業率仍然高企。

勞工部報告估計，勞動市場最壞的情況已過去。報告調查顯示，雖然消費者信心、製造業和服務業在5月份仍處於較低水平，但整體仍在穩定，反映自3月中起封關的引發的經濟影響已近乎見底。

記者：葉芷樺

