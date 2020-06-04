【美國經濟】上周首領失業救濟人數188萬 創3月中以來低

美國受全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情衝擊，掀起失業、裁員潮，但自5月中部分商業活動已經陸續重開，首次申領失業救濟人數漸見回落。美國上周首次申領失業救濟人數為187.7萬，較市場預期的184萬高，是自3月中以來的首次降至200萬以下。

截至5月30日，首次申領失業救濟人數為187.7萬，按周下跌11.7%，亦是自3月中以來低；截至5月23日，持續申領失業救濟人數為2,148.7萬，按周增3.1%，較市場預期的2,005萬高。

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另外，即使不少企業在5月中已恢復營業，但路透社經濟師調查預計，周五（5日）發布的5月失業率數據會創二戰後新高，將從4月的14.7%升至19.8%。專家認為，持續高企的失業率來自第二輪裁員潮，例如受封關措施影響，航空業大受打擊的波音，已申請破產的JC Penny等。

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Wrightson ICAP首席經濟師克蘭德爾（Lou Crandall）認為，很多公司開始為未來一年部署，面對市場需求疲弱，預料即使經濟重新開放，失業率仍然高企。

勞工部報告估計，勞動市場最壞的情況已過去。報告調查顯示，雖然消費者信心、製造業和服務業在5月份仍處於較低水平，但整體仍在穩定，反映自3月中起封關的引發的經濟影響已近乎見底。

記者：葉芷樺

