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【地攤經濟】天貓618跟風售「擺攤神車」　拼多多昨晚2小時大賣100台

金融經濟 14:04 2020/06/04

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天貓618上綫擺攤神車。

「地攤經濟」概念熱炒，五菱汽車 （00305） 半日仍續升52.5%，報價0.46元，成交1.87億元。阿里巴巴 （09988） 旗下天貓，以及傳將回歸港股的另一電商巨企拼多多（美：PDD）旋即在其平台推出「擺攤專用車」並給予購買優惠。

天貓618今日宣布上綫「擺攤專用車」專場，包括五菱宏光、五菱寶駿、東風小康在內的6大擺攤專用車。根據天貓方面消息，車企官方有補貼，通過天貓預定，或到店購車可至少優惠1000元人民幣。

拼多多昨晚8時30分宣布上綫「五菱榮光售貨車」，首批上綫的售貨車共計100台，將為每台車補貼3000元人民幣的加油卡。消費者可通過該平台的「秒殺頻道」、「萬人團」等入口進行選購，且能得到補貼。當晚截至22時止，活動頁面顯示，首批補貼的100台「擺攤神車」已經售罄。拼多多方面表示，又緊急調貨200台。

阿里巴巴今日半日升0.29%，報210.2元，成交28.49億元。拼多多美股股價創歷史新高，曾見69.99美元，昨收市升1.26%，報68.15，最新市值達816.2億美元（約6325.6億港元）。

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汽車 經濟 美股 香港股票 天貓 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 阿里巴巴

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