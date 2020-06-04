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【內險】野村下調平保今年新業務增長至零 微削目標價2%

金融經濟 14:05 2020/06/04

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野村下調平保今年新業務價值預測及目標價

野村發表報告，將平保 （02318） 今年新業務價值增長預測，由3%下調至0%，但將明年新業務價值增長預測上調1%。野村維持平保「買入」評級，惟將其目標價由108.29元削1.8%至106.31元，以反映今年新業務價值增長預測降到零。

野村解釋，下調平保今年新業務價值增長預測是因為社交區隔措施在第二季仍然持續，相信今年下半年新新業務價值可錄得較佳增長。該行續指，平保壽險改革預期在今年年底前完成，有助為之後的業務增長奠定堅實基礎。

面對中國進一步開放金融機構准入，野村認為，來自友邦 （01299） 的競爭仍在平保的控制範圍內，因平保擁有多渠道策略，以迎合不同消費者需要。另外，平保的醫療健康與金融服務生態以及其全國知名度，都有助其交叉銷售。

野村又認為，平保較可同業更好地面對疫情帶來的信貸風險上升問題，原因包括平保的信貸保障保險業務主要經陸金所進行，而陸金所具備較強的風險管理能力。同時，平安銀行在過去幾年已逐步減少企業銀行業務的相關風險，並增加其零售銀行的佔比。

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編輯：謝智聰

香港股票 友邦保險（01299） 內地保險股 中國平安（02318） 疫情 金融機構 銀行 金融 新業務價值 陸金所

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