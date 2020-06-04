【美國示威】參議員力倡美軍伺候 紐時同意刊登捱批

▲ 【美國示威】共和黨參議員科頓撰文力倡出動美軍 紐約時報同意刊登惹非議

美國示威爭議焦點轉到應否出動美軍之上。共和黨參議員科頓在《紐約時報》發表評論，力倡特朗普政府應該運用《叛亂法》，讓美軍在美國境內平亂。科頓批評暴徒令美國城市陷入無政府狀態，縱容只會令更多人失去生命。不過，以自由派自居紐約時報同意刊登科頓文章，則引起該報記者與外界反彈。

紐約時報周三（3日）刊登共和黨阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）專欄文章，科頓稱，紐約本周出現大規模搶掠，有暴徒更駕駛名貴汽車出沒，暴亂已成為違法份子與追求刺激富人的嘉年華。

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科頓表示，警員人手不足，更受怯懦政客拖累，面對暴力首當其衝。他提到，紐約州有至少3宗暴徒開車衝撞警員事件；拉斯維加斯有警員頭部中槍危重；聖路易斯4名警察嘗試制止暴徒淋潑氣油時遭槍擊。

科頓批評，社會上部分菁英將暴徒行為合理化，歸究於明尼蘇達州黑人遭警員不合理殺害，實質是將暴徒與和平守法示威者混為一淡；假如不制止暴徒，不旦奉公守法民眾生計會受威脅，更多無辜的人還會喪命。

科頓又稱，叛亂法幾乎與美國一樣歷史悠久，動用出兵平亂並不等於實施軍法管治或民主結束。他指，在本土暴力之下保護每一個州，是聯邦政府的憲制責任。

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紐約時報刊登科頓文章後，惹來該報多名傳媒工作者在內輿論抨擊。批評者紛紛在社交媒體轉發紐時大字標題「科頓：派出軍隊」（Cotton: Send In the Troops）的照片，認為紐約宣揚危險信息。

紐時評論版主編James Bennet則捍衛同意刊登科登文章決定，稱鑑於這話題廣受爭議，更應受到公眾討論和審查，評論版需要為讀者提供各方觀點，尤其是有權力制訂政策者的觀點。

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責任編輯：方圓之